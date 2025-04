Belém lança Carteira Integrada IDPcD para inclusão social e garante acesso a benefícios

A partir deste mês de abril, pessoas com deficiência terão acesso a benefícios exclusivos, descontos e oportunidades de emprego, graças a uma iniciativa que conta com a participação de empresas voluntárias.

A Prefeitura de Belém lançou nesta quarta-feira (2) o programa inovador Carteira Integrada da Pessoa com Deficiência (IDPcD), visando a inclusão social e a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência (PcD) no município. A iniciativa busca transformar a acessibilidade e garantir benefícios especiais, além de fomentar parcerias com o setor privado.

Segundo o prefeito de Belém, Igor Normando, o lançamento do programa representa um marco histórico para a capital paraense. “A gente vai lançar a carteira IDPcD para que todos possam ter benefícios na nossa cidade. Você que é empresário, você que tem um negócio, você que presta serviço, inclusive para o governo ou a prefeitura, a tua participação é fundamental. Entra no site da Prefeitura, cadastra a tua empresa e vem ajudar a expandir cada vez mais a inclusão na nossa cidade”, convidou.

Edital de chamamento

A Prefeitura de Belém, por meio do programa IDPcD, busca a inclusão de pessoas com deficiência através da criação da Carteirinha IDPcD (para descontos e benefícios) e de uma plataforma virtual (com serviços e empregos). Empresas de diversos setores podem se tornar parceiras, inscrevendo-se gratuitamente até 15 de abril em edital de chamamento público.

Requisitos — Para participar, as empresas devem se comprometer a oferecer condições especiais de acesso aos seus serviços e produtos para os beneficiários da Carteira Integrada . Além disso, essas empresas também poderão se destacar no mercado como organizações socialmente responsáveis, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.

“O Programa Carteira Integrada da Pessoa com Deficiência é uma iniciativa que visa promover a inclusão social em Belém, oferecendo à população com deficiência acesso a serviços, descontos e oportunidades de emprego. A plataforma digital vai reunir benefícios e criar um ambiente de oportunidades reais, com o apoio dos parceiros da inclusão. A participação das empresas é fundamental para o sucesso do programa, que busca garantir direitos e igualdade para todos os cidadãos”, destacou a secretária Nay Barbalho, titular da Semiac.

A plataforma virtual do programa Carteira Integrada da Pessoa com Deficiência (IDPcD) da Prefeitura de Belém funcionará como um hub de serviços, centralizando o acesso a todos os benefícios oferecidos pelas empresas parceiras. O cadastro de usuários será realizado online, possibilitando a emissão da Carteirinha PcD, que garantirá o acesso a ofertas e vantagens exclusivas.

A Prefeitura de Belém almeja que o programa se torne um modelo de referência em inclusão social para outras cidades e estados do Brasil, utilizando a tecnologia como ferramenta de transformação social e promoção.

Veja o edital aqui.

Foto: Crédito: Liliane Moreira