Começa no Pará o processo de habilitação de professores para educação escolar quilombola

A Secretaria de Estado de Educação do Pará – Seduc-PA, por meio das Diretorias Regionais de Ensino (DREs), iniciou o processo de habilitação de professores quilombolas que irão atuar na educação escolar em seus territórios de origem. Nesta primeira chamada da Seduc os candidatos classificados vão atender as turmas formadas por alunos em comunidades quilombolas localizadas nos municípios de Acará, Alenquer, Bujaru, Cametá, Concórdia do Pará, Gurupá, Moju, Óbidos, Portel, Santarém e São Miguel do Guamá.

“É muito importante para as comunidades quilombolas terem seus representantes lecionando no seu próprio território, ainda mais porque os estudantes não vão precisar sair do seu território para estudar em outros lugares, em outros espaços. Em breve, os nossos estudantes quilombolas terão suas aulas iniciadas e isso é muito importante”, enfatizou o diretor de Diversidade e Inclusão da Seduc, Mário Augusto Almeida .

Para a Escola Rural de Pacoval, localizada em Alenquer, na região oeste do Pará, serão contratados 5 profissionais de educação para lecionarem nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências Naturais e suas Tecnologias; Matemática, Códigos e suas Tecnologias; e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Nesta comunidade quilombola serão atendidos 88 estudantes, matriculados nas séries do 1°, 2° e 3º ano do ensino médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Quilombola.

Moradora da comunidade de Pacoval, a professora Joziane Pereira da Silva, 50 anos, foi a primeira a ser habilitada pela Diretoria Regional de Ensino de Monte Alegre para dar aulas na Escola Estadual Rural de Alenquer. No ano letivo de 2025, ela vai ministrar a disciplina de Matemática para quatro turmas do ensino médio.

Com anos de experiência em educação escolar quilombola no campo, Joziane considera a realização do Processo Seletivo Simplificado Quilombola (PSSQ) uma conquista significativa e um passo importante na luta por equidade e reconhecimento.

“Vejo a iniciativa como uma forma de reparação histórica, garantindo que pessoas quilombolas tenham acesso a oportunidades que, por séculos, foram negadas devido à exclusão e ao racismo estrutural. Para mim, enquanto professora quilombola, esse tipo de seleção representa muito mais do que uma vaga; é o reconhecimento da nossa identidade, da nossa trajetória e das dificuldades que enfrentamos para acessar espaços de formação e trabalho. É uma forma de valorizar os saberes tradicionais, promover a inclusão e permitir que os quilombolas possam contribuir de maneira mais ativa no desenvolvimento de suas comunidades. Além disso, um processo seletivo voltado apenas para quilombolas reforça a importância da representatividade em diferentes áreas, especialmente na educação”, afirmou.

Segundo o diretor da DRE de Monte Alegre, Jaime Teles dos Santos, a proposta pedagógica para a Educação Escolar Quilombola de Pacoval, em Alenquer, consiste na alternância do método de ensino, reunindo o ensino regular às vivências da comunidade.

“Essa abordagem educacional busca integrar a teoria e a prática, dentro da linha de educação do campo, das águas e das florestas, alternando períodos de estudo em sala de aula com períodos de trabalho ou atividades práticas e respeitando os conhecimentos extrativistas, culturais e ancestrais da comunidade, dentre outros. Valoriza, também, a identidade e a cultura quilombola, preparando os estudantes para serem agentes de mudança e desenvolvimento em suas comunidades. Vale ressaltar que os estudantes da Educação Escolar Quilombola, ao concluírem o Ensino Médio, receberão o certificado de conclusão do Ensino Médio com Qualificação Profissional. No Quilombo Pacoval, o extrativismo vegetal é a principal atividade econômica dos comunitários, logo o curso Agroecologias, por exemplo, contempla a principal atividade econômica da região”, explicou Jaime.

PSS exclusivo – Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado, por meio da Seduc, reafirmou o compromisso com a educação escolar nas comunidades quilombolas ao lançar o primeiro edital de Processo Seletivo Simplificado exclusivo para profissionais da educação oriundos de territórios quilombolas.

Para o PSSQ foram inscritos 1.755 candidatos. O Processo Seletivo para formação de cadastro reserva visa a contratação temporária de professores do ensino regular. As vagas serão efetivadas por município, para atendimento da sede urbana e das localidades (distritos, vilas, povoados, zona rural, territórios quilombolas).

O PSSQ é resultado de uma construção coletiva, envolvendo a Secretaria da Educação, a Malungo como representante dos quilombolas e a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias