Santa Casa do Pará realiza ações especiais pelo Dia das Mães e reforça papel como maior maternidade do Brasil

Além de promover mais de 800 partos por mês, unidade celebra o mês das mães com cuidados assistenciais, emocionais e atividades de acolhimento às pacientes e acompanhantes

Por Etiene Andrade (SANTA CASA)

A Santa Casa do Pará, maior maternidade pública do Brasil, promoveu nesta semana uma programação especial em celebração ao Dia das Mães, reforçando o compromisso da instituição com a assistência humanizada e o bem-estar das pacientes e de seus familiares. Atualmente, a unidade dispõe de 358 leitos materno-infantis e realiza, em média, mais de 800 partos por mês, consolidando-se como referência para gestantes e puérperas do Pará e de outros estados da Região Norte.

Anne Carolina com o caçula nos braços

Entre janeiro e abril deste ano, a área de Urgência e Emergência Obstétrica da Santa Casa realizou 12.658 atendimentos, com média mensal de 3.164 mulheres acolhidas. No mesmo período, foram registrados 3.281 partos, entre normais e cesáreos.

Anne Caroline Souza, uma das pacientes atendidas, vivenciou pela segunda vez a experiência de dar à luz na instituição. “Só o meu filho mais velho não nasceu aqui. As minhas gêmeas, que estão com 3 anos, nasceram aqui na Santa Casa e agora o meu caçula, o Arthur Gael, que chegou no mesmo dia do meu aniversário e é meu presente de Dia das Mães. Graças a Deus ele está bem e eu fui muito bem atendida”, relatou Anne, em recuperação na enfermaria após a laqueadura.

A estrutura atual da maternidade é composta por 178 leitos de enfermaria, 60 de UTI Neonatal, 60 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (Ucinca), 20 leitos Ucinca-Canguru, 20 leitos de UTI Adulta, além de 10 leitos de observação na urgência obstétrica e 10 na Casa da Gestante.

Pré-natal e atendimento ambulatorial

O Ambulatório da Mulher também desempenha papel fundamental na assistência, especialmente no acompanhamento de gestantes de alto risco. Em 2024, já foram realizadas 32.608 consultas multiprofissionais no local. Elineth Valente, coordenadora do Complexo Ambulatorial da Santa Casa, destaca a dimensão do serviço:

“O atendimento ambulatorial da Santa Casa tem mais de 40 anos e cresce quantitativa e qualitativamente a cada ano. Representa um suporte de excelência para pacientes aqui do Pará e da Região Norte, em especial em algumas especialidades de difícil acesso. É um serviço 100% SUS, que ajuda a formar inúmeros profissionais de saúde com a visão humanística que caracteriza a instituição”, afirmou.

Banco de Leite Humano

Outro destaque é o trabalho do Banco de Leite Humano, que tem papel crucial na nutrição de recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Em 2024, já foram coletados e distribuídos mais de 3.222 litros de leite humano pasteurizado — um aumento de mais de 500 litros em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, em 2025, já foram coletados cerca de 870 litros, que ajudam a alimentar os bebês internados na neonatologia.

Bem-estar emocional e acolhimento

Além do suporte assistencial, a Santa Casa busca promover o bem-estar emocional de mães pacientes e mães acompanhantes por meio de atividades realizadas por equipes da casa e instituições parceiras. Uma das ações foi organizada pela equipe multidisciplinar das UTIs Pediátricas Dr. Sidney Barbosa, São Damião e São Cosme, que proporcionou um momento de autocuidado e lazer para 25 mães.

Miguel e Jaciene

“Nosso objetivo foi possibilitar a redução dos níveis de ansiedade e estresse causados a essas mães pelo processo de hospitalização dos seus filhos, além de fortalecer os laços com outros acompanhantes e profissionais de saúde”, explicou a assistente social Sheyla Souza.

No setor de terapia renal substitutiva pediátrica, mães e filhos participaram juntos de momentos de carinho e gratidão, com produção de cartões coloridos e entrega de brindes doados por voluntários. Jaciene da Silva, mãe de Miguel, de 13 anos, que realiza hemodiálise há oito meses, emocionou-se ao falar sobre o que representa esse momento para ela.

“Tudo o que eu quero é que ele fique bem, pois quando um filho não está bem, nada mais faz sentido. Ele é meu único filho. Quero que ele possa receber o transplante e volte a ter saúde. Esse seria o meu melhor presente”, disse.

As ações continuarão ao longo do mês. Neste fim de semana, serão realizadas homenagens às mães das crianças internadas na pediatria. Já na próxima semana, a equipe de Terapia Ocupacional dará continuidade à programação com o projeto “Mães de Talento”, que estimula habilidades manuais e artísticas das mães cuidadoras, resgatando sonhos e fortalecendo sua autoestima.

“Todas essas ações buscam tornar os dias de espera dessas mulheres mais leves e trazer alegria para o coração. Gestos de solidariedade surgem de iniciativas internas ou de voluntários parceiros. O projeto Mães de Talento nasceu com a proposta de encontrar, dentro dessas cuidadoras, os sonhos que foram deixados para trás, inclusive o da dedicação a si mesmas, estimulando habilidades por meio de novas experiências ocupacionais”, destacou a terapeuta ocupacional Clévia Dantas.