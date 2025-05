Bella Ramsey vem recebendo a mesma pergunta há semanas sobre The Last of Us: “Estou um pouco farta”

A 2ª de The Last of Us experimentou um salto temporal de 5 anos após o desfecho da primeira.

Tivemos que esperar mais de dois anos para desfrutar da 2ª temporada de The Last of Us, mas os primeiros episódios da popular adaptação do também popular videogame da Naughty Dog demonstraram que a paciência valeu a pena. O segundo episódio já está sendo apontado como um dos melhores da história da televisão e gostamos de pensar que o que está por vir só pode ser melhor.

Após o impacto da última cena do episódio 2, não podemos deixar de nos perguntar o que acontecerá agora, mas a pergunta que Bella Ramsey teve que responder repetidamente durante a divulgação da nova temporada foi muito diferente. Ainda que com um grande sorriso, a jovem atriz teve que acabar admitindo que estava começando a ficar cansada.

Considerada uma das melhores séries recentes, se há algo em que The Last of Us é magnífica, esse algo é sem dúvida seu elenco de atores, aos quais, começando por Pedro Pascal e a própria Ramsey, nos apegamos muito na 1ª temporada. No entanto, na recém-estreada 2ª temporada, as coisas entre eles mudaram.

Quando reencontramos Ellie e Joel, passaram-se cinco anos desde a última vez e não só seu relacionamento, mas tudo ao seu redor e também seus respectivos físicos está diferente.

No entanto, Ramsey acredita que não é necessário que sempre lhe perguntem sobre o mesmo: pedem constantemente que explique como se preparou para interpretar uma Ellie mais velha:

Estou há três semanas em uma turnê de imprensa e esta é a pergunta mais frequente: ‘Bella, Ellie tinha 14 anos na primeira temporada, agora tem 19 na segunda, há uma diferença de cinco anos, como você se preparou para interpretar uma Ellie mais velha na segunda temporada?

Assim contou a jovem atriz ao apresentador da Heart Radio Dev Griffin, segundo relata o The Independent, aproveitando para esclarecer que não tinha nada a dizer a respeito: “Eu cresci! Ellie cresceu! Não há nada para contar! Não tenho nada para te dizer!”

Provavelmente vão me fazer essa pergunta todos os dias durante as próximas semanas, então sem ofender ninguém, é a pergunta que está me deixando um pouco farta

A 2ª temporada de The Last of Us estreou em 13 de abril. Os episódios estrearão na Max semanalmente até 26 de maio.

Adoro Cinema – Giovanni Rodrigues