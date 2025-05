Al-Ahli vence Frontale com gol brasileiro e é campeão da Champions da Ásia

Galeno marcou o primeiro gol do triunfo por 2 a 0 da equipe saudita neste sábado (3)

Michael Churchda Reuters

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, derrotou o Kawasaki Frontale, do Japão, por 2 a 0 neste sábado (3) e conquistou o título da Champions League da Ásia pela primeira vez.

O ponta brasileiro Galeno colocou os donos da casa na frente aos 35 minutos com um chute forte no ângulo, antes de Franck Kessie, de cabeça, dobrar a vantagem de sua equipe sobre o time da J-League três minutos antes do intervalo.

Além de Galeno, o zagueiro Ibañez e o atacante Roberto Firmino também foram titulares na equipe do técnico Matthias Jaissle.

A vitória torna o Al-Ahli o terceiro clube da Arábia Saudita a conquistar o título continental, após sucessos anteriores de Al-Hilal e Al-Ittihad.

Yasser Bakhsh/Getty Images