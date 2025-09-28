Bolsonaro quer discutir com Tarcísio chapa ao Senado Federal em SP

Governador de São Paulo viaja nesta segunda-feira (29) a Brasília para se reunir com o ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer discutir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a chapa da direita ao Senado Federal em 2026.

O governador viajará nesta segunda-feira (29) à capital federal para se reunir com o ex-mandatário do Palácio do Planalto.

Segundo relatos feitos à CNN, Bolsonaro tem se dedicado nas últimas semanas a fechar um mapa eleitoral para a disputa à Casa Legislativa.

O tema foi, inclusive, tratado por ele em encontro, na semana passada, com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Com a permanência do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o PL avalia nomes, até de outras siglas, que possam substitui-lo na disputa em São Paulo.

A ideia é que uma das vagas seja do atual secretário de Segurança Publica de São Paulo, Guilherme Derrite, hoje filiado ao PP. Ele tem o apoio de Tarcísio para o posto.

Já para a segunda vaga Bolsonaro ainda não tomou uma decisão. O partido hoje avalia três nomes: dos deputados federais Marcos Feliciano (PL) e Cezinha Madureira (PSD), além do vice-prefeito Ricardo Mello Araújo (PL).

No campo oposto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não fechou ainda a chapa em São Paulo. O petista avalia os nomes dos ministros Fernando Haddad (PT) e Simone Tebet (MDB).

Tarcísio disse que não discutirá com Bolsonaro nem a chapa presidencial de 2026 nem a articulação pela aprovação do PL da Anistia. Os temas, porém, dizem aliados de ambos, não têm como serem ignorados.

Bolsonaro negou nos últimos dias, em conversas com familiares e aliados, que tenha escolhido um candidato para substituí-lo em 2026. Ele só deve tomar uma decisão no ano que vem.

Imagem reprodução Internet