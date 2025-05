Bosque Rodrigues Alves: semana do brincar com entrada gratuita

Neste sábado (24), o Bosque Rodrigues Alves convida toda a família para a Semana do Brincar no Bosque, um evento repleto de atividades e com entrada gratuita.

A programação inclui:

Trilha na natureza: explore a beleza do Bosque.

Oficinas de pintura: para soltar a criatividade.

Brincadeiras com os animais: uma oportunidade de interação divertida.

Serviços de saúde: cuidando do bem-estar de todos.

Massagens para as mamães: um momento de relaxamento e autocuidado.

Personagens animados e muitas surpresas: para a alegria da criançada!

Foto Reprodução: meioambiente.belem.pa.gov.br