FCP oferece oficinas gratuitas em Marabá a partir de segunda (26)

Inscrições para cursos na região sudeste do estado são feitas por formulário eletrônico.

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas promovidas pelos Núcleos de Audiovisual e Artes Cênicas da Fundação Cultural do Pará (FCP) em Marabá, sudeste paraense. As atividades acontecerão de 26 a 30 de maio na Estação Cultural do município. Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico.

Entre as atividades, destaca-se o Módulo I de Atuação para Linguagem Audiovisual, ministrado pelo ator, produtor e documentarista Dario Jaime. As inscrições para esta oficina estão abertas até o dia 26 de maio. O objetivo é promover um intercâmbio de experiências entre Dario e a classe artística de Marabá.

“Eu tive que vir para Belém aos 14 anos porque queria me profissionalizar. A Fundação Cultural chegar a municípios como Marabá com oficinas e capacitações para artistas locais é muito importante, especialmente em um momento em que o audiovisual mundial está de olho na nossa região”, comenta Dario Jaime, que já trabalhou com produtoras internacionais como Netflix e Paramount.

COMO PARTICIPAR – Os interessados em participar da programação podem se inscrever por meio do link ou acessar a página oficial da FCP no Instagram (@fundacaoculturalpa) para mais informações.

SERVIÇO:

Programação Estação Cultural de Marabá- Endereço: Folha 31 – Avenida VP8, Nova Marabá.

Data: 26 a 30 de Maio.

Inscrições, acesse o formulário eletrônico.

Atividades:

-Módulo I – Atuação para Linguagem Audiovisual, com Dario Jaime

26 a 30 de Maio – 18h às 22h.

31 de Maio – 14h às 18h.

– Produção de Projetos Culturais, com Keyla Sobral

26 a 30 de Maio – 14h às 18h.

-Mutirão de Credenciamento para Agentes Culturais

27 e 28 de Maio – 09h às 12h.



Foto: Ascom FCP