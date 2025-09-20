Ceasa vive as emoções de mais um Círio de Nazaré

Diretores, fornecedores, usuários e permissionários da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa receberam nessa sexta-feira, 19, a Imagem Peregrina para mais um Círio de Nossa Senhora de Nazaré no complexo comercial da capital paraense. A emoção tomou conta de tantos quantos se fizeram presentes.

Para Rodinilson dos Santos, diretor administrativo e financeiro da Ceasa, é uma grande emoção participar do Círio de Nazaré na instituição, um evento que não é mais exclusivo da Ceasa, mas de todo o bairro do Curió-Utinga e até da cidade, haja vista que muitas pessoas se deslocam até o complexo para ver de perto a Imagem Peregrina, a mesma que é seguida pelas ruas de Belém no segundo domingo de outubro.

Segundo Rodinilson, ele enxerga nas pessoas esse momento especial, tanto que, quando segura a Imagem Peregrina no Mercado Central da Ceasa, procura parar para que cada um faça sua oração de agradecimento, seu pedido particular ou, simplesmente, contemple a imagem da Mãe de Deus.

“Em cada ano é uma emoção diferente. Em cada ano a gente trabalha com carinho, mas, quando ela chega, a gente fica realmente emocionado”, disse Rodinilson lembrando os esforços de toda a diretoria da Ceasa para que ocorra o Círio. “Estamos atentos à oração de cada um”, disse.

HOMENAGENS

Que a Ceasa quase não dorme e acorda muito cedo, isso todo mundo sabe. Mas ontem sexta-feira, 19, o motivo de acordar mais cedo era mais que especial: pontualmente às 6h, as pessoas recebiam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para seu primeiro compromisso de agenda de Círio. Sob aplausos, hinos com a Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, fogos etc, a imagem da Virgem Maria foi posta no carro-berlinda e percorreu todo o complexo da Ceasa.

Patrícia Costa, chefe de gabinete da Ceasa, afirma que teve pelo terceiro ano a honra de segurar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Uma grande honra, uma emoção, ela que é devota, é promesseira e vem colaborando nesses últimos anos para que a instituição tenha este momento ímpar do Círio. Para ela, só o fato de ajudar na organização e de poder segurar a Imagem Peregrina já coroa de bênçãos todos os seus esforços e a sua fé.

No final da procissão do Círio da Ceasa foi feita uma breve celebração em frente ao prédio administrativo, ocasião em que foi refletido o momento da visita Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel: “Doravante todas as gerações me felicitarão”, diz o autor sagrado, com o que, foi feita a bênção de despedida seguida de alguns momentos para orações particulares e servido o café da manhã entre os presentes.

Por Roberto Barbosa, da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Nazaré Sarmento e Ascom/Ceasa