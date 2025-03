Cidades – Domingo de Lazer reúne cultura, gastronomia, artesanato e exposição de carros antigos na Orla de Santarém

A orla da cidade, em frente à Praça do Pescador, foi palco na noite de ontem, domingo, 30, da 2ª edição do Projeto “Domingo de Lazer”, evento realizado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur). Durante a programação, os visitantes e turistas puderam apreciar a apresentação da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, grupo de dança Bailado de Carimbó, exposição de artesanato e de carros antigos, além de degustar a culinária local.

A ação faz parte das estratégias do governo municipal em realizar nas praças e parques eventos culturais, com feira de artesanato e de gastronomia, reforçando o potencial turístico na cidade.

O secretário de Turismo, Emanuel Júlio, esteve presente. Na oportunidade, destacou a felicidade em poder participar de mais uma edição do Domingo de Lazer, e, disse que o evento foi considerado sucesso, proporcionando entretenimento de qualidade para todos os visitantes.

“O evento buscou oferecer uma experiência única para quem aprecia arte, cultura, artesanato e boa gastronomia local, uma vez que o município possui grandes riquezas e diversidades nesse segmento. São pilares que precisam andar juntos para um bom desenvolvimento turístico”, disse.

Com um cenário encantador e com a participação de centenas de pessoas, o evento reuniu diversos expositores, oferecendo produtos de artesanato exclusivo da região e delícias da culinária local. Os talentosos artesãos, chefs e artistas locais, proporcionaram uma tarde agradável e cheia de opções para toda a família.

Em meio à alegria e entretenimento, também houve apresentações da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, do cantor Júnior Kamon, e do Grupo Folclórico Bailado de Carimbó.

Os amantes de carros antigos tiveram oportunidade de ver pela primeira vez modelos clássicos reunidos em um só espaço. O Fusca Clube de Santarém levou para orla modelos de veículos clássicos que marcaram toda uma geração e até hoje fazem sucesso entre os apaixonados por automóveis.

“Toda vez que tem eventos em praças e orla eu gosto de vir porque é uma forma de lazer, fico muito feliz. Estive presente na primeira edição que ocorreu no Mirante do Saubal, e prometo estar nas próximas edições”, comemorou a senhora, Maria da Piedade de 56 anos, moradora do bairro Vitória Régia.

O prefeito de Santarém José Maria Tapajós ressalta que esse momento é importante para que o município possa fomentar, difundir e aproximar a população da cultura, da arte, de poder conhecer os produtos e artesanato dos artesãos locais.

“Por meio desta iniciativa o Governo oportuniza essa celebração como parte da política pública para proporcionar o bem-estar, o lazer, a valorização e fortalecimento da nossa cultura”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

Fonte e imagens: Agência Santarém