Policlínica de Marabá contrata: confira as vagas disponíveis

Não perca a chance: inscrições abertas até 4 de abril para vagas e cadastro de reserva na Policlínica de Marabá.

A Policlínica/NATEA de Marabá, localizada no sudeste do Pará, informa a abertura de processo seletivo para a contratação de aproximadamente 120 profissionais. As vagas são destinadas à composição do quadro de colaboradores do novo serviço de saúde pública da região. O período de inscrições se estende até a sexta-feira, 4 de abril, e o processo seletivo visa selecionar candidatos qualificados para a prestação de serviços de excelência à comunidade.

O processo seletivo oferece vagas para diversos cargos, abrangendo diferentes níveis de escolaridade. Para nível médio, as oportunidades incluem: Agente de Portaria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Higiene e Limpeza, Coletor de Resíduos, Motorista, Maqueiro, Oficial de Manutenção, Operador de Call Center, Recepcionista, Auxiliar de TI e Jovem Aprendiz.

Para nível técnico, as oportunidades incluem: Técnico de Enfermagem, Técnico de Refrigeração e Técnico de Segurança do Trabalho. Para nível superior, há vagas para: Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Administrativo, Assistente de Almoxarifado, Assistente de Qualidade, Assistente de Faturamento, Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico.

Inscrições e Processo Seletivo



Os interessados em fazer parte da equipe da Policlínica devem enviar seus currículos atualizados até a sexta-feira (4), para o endereço de e-mail: vagas@issaa.org.br. No campo “assunto” do e-mail, deve constar o título da vaga pretendida, acompanhado da Ficha de Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida. A ficha pode ser baixada no edital disponível no site oficial.

Policlínica Carajás

A nova Policlínica/NATEA de Marabá, com inauguração marcada para sábado (5), impressiona pela sua moderna estrutura. Com 2.482,55 m² de área construída, dois pavimentos e 53 salas, a unidade recebeu um investimento de R$ 26 milhões do Governo do Pará, demonstrando o compromisso do estado com a saúde da região. A unidade oferecerá mais de 30 especialidades médicas, exames avançados, procedimentos cirúrgicos e um Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA), prometendo ser um marco na assistência à saúde pública local.

Foto: Bruno Cruz / Agência Pará