Circuito Tapajônico: Programação do Mergulho do Boto Tucuxi reúne foliões no Carnalter

O segundo dia de programação do Circuito Tapajônico de Carnaval, ontem, domingo, 02, em Alter do Chão, na Grande Santarém, reuniu centenas de brincantes atrás dos blocos de rua. Como no sábado, 1, os bloquinhos saíam do ponto de encontro, na orla da vila, e seguiam até a Praça do Sairé, para assistir aos shows, no chamado ‘Mergulho do Boto Tucuxi’.

Na concentração, a animação ficou por conta das Suraras do Tapajós, seguida pela banda 29 de junho. As bandas Pedrada na Mulera e Izelon também passaram pelo palco montado em frente ao Centro de Referência de Carimbó Mestre Chico Malta.

O primeiro bloco a se apresentar foi o ‘Tucuxi do Amanhã’, com crianças acompanhadas dos pais e muita alegria. O segundo a desfilar foi o bloco Há Jacu no Pau, tradicional no Carnalter, que retomou as atividades em 2025.

Depois, o cortejo pela vila continuou com os blocos Pacu Assado, Mocoronga Roots e Tucuxi Elétrico. A dispersão dos blocos era na Praça do Sairé, onde centenas de foliões animados brincavam entre o carnaval de cara limpa e o mela-mela.

Na praça, o circuito de shows iniciou com o Dj Zek Picoteiro, e seguiu com as apresentações do Chorinho Amigos do Zé, banda 5ª Dimensão e a grande atração: o Amazon Beach.

O folião Raimundo Nonato, estava curtindo a festa acompanhado da mãe e da sobrinha. Animado, ele disse que só ia embora quando a festa acabasse.

“Todos os anos eu saio fantasiado, como este ano eu virei professor, vim vestido de Emília, em referência a história infantil Sítio do Picapau Amarelo, do mestre Monteiro Lobato. Eu e a minha família adoramos o carnaval e essa festa tá muito boa”, disse.

Outro folião bastante animado era Jean Marinho, que enfatizou o quanto a festa de carnaval estava bonita. “A gente chega aqui limpo e sai sujo, mas isso faz parte da festa!”, destacou ele.

SEGURANÇA NO CARNALTER

Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar estiveram em Alter do Chão para garantir a segurança dos brincantes.

“Atendemos a aproximadamente 10 pessoas, mas estão todos bem, socorridos e com orientação para irem para casa”, frisou o médico do Samu, Tardélio Mesquita.

Cerca de 40 militares do GBM e PM estiveram em rondas na vila. De acordo com a Tenente Julia Pedroso, foram registradas apenas ocorrências envolvendo paredão de som e foliões com garrafas de bebidas em recipientes de vidro, o que não é permitido.

O Circuito Tapajônico de Carnaval em Alter do Chão, continua nesta segunda-feira, 3, com a programação ‘Mergulho do Boto Cor de Rosa’ a partir das 17h.

