Círio Musical estreia neste domingo com Anjos de Resgate

O tradicional evento inicia neste domingo, 12 de outubro, na Concha Acústica da Praça Santuário, com abertura da banda Anjos de Resgate.

A programação do Círio Musical 2025 terá início às 20h. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou a agenda em agosto e os shows ocorrerão diariamente durante a quinzena nazarena, de 12 a 25 de outubro, na Concha Acústica da Praça Santuário. O projeto conta com patrocínio do Banco da Amazônia e da Estácio, e é organizado pela DFN.

A atração de abertura é a banda Anjos de Resgate, com mais de 20 anos de carreira, uma dezena de álbuns e inúmeros sucessos, conquistando fãs de todas as idades em todo o Brasil e no exterior. A banda já vendeu mais de um milhão de cópias, conquistou cinco discos de ouro, dois de platina e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.

Outras atrações confirmadas incluem Eliana Ribeiro, Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Tony Alyson, Padre Cavalcante, Sementes do Verbo, Dunga, Flávio Vitor e o artista internacional Junho Chu.

O encerramento será no sábado, 25 de outubro, com o Padre Francisco Cavalcante e o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Entre as novidades deste ano estão as participações de Dunga, Junho Chu e Flávio Vitor.

História

O Círio Musical foi criado como uma forma de evangelização e louvor a Deus por meio da música, reunindo bandas católicas de todo o país durante a quinzena da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. As apresentações ocorrem sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, reunindo milhares de pessoas, especialmente o público jovem.

A primeira edição ocorreu em 2004, durou três dias e contou com a participação de três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena, consolidando-se como um dos principais momentos culturais e de devoção do Círio.

Confira a programação do Círio Musical 2025:

12/10 – Anjos de Resgate

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz

15/10 – Dunga

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Junho Chu

18/10 – Thiago Brado

19/10 – Flávio Vitor

20/10 – Missionário Shalom

21/10 – Rosa de Saron

22/10 – Adoração e Vida

23/10 – Tony Alysson

24/10 – Adriana Arydes

25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Ministério do Turismo, patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam, Prefeitura Municipal de Ananindeua e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 114 apoiadores.

Foto: Ícaro Farias – ASCOM Basílica Santuário