sexta-feira, outubro 10, 2025
Desde 1876
CÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Governo homenageia a padroeira dos paraenses durante o Traslado para Ananindeua

Durante a manhã desta sexta-feira (10), o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan acompanharam a passagem da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Traslado para Ananindeua. Eles fizeram o trajeto simbólico em frente ao Palácio do Governo, onde a berlinda foi saudada com orações e homenagens emocionadas.

O Traslado da Imagem Peregrina, que parte da Basílica Santuário de Nazaré, iniciou por volta das 8h e segue rumo à Paróquia de Nossa Senhora das Graças em Ananindeua, cobrindo um percurso extenso que passa por Belém e Marituba.  Durante a passagem pelo Palácio, a berlinda ficou parada por cerca de 40 segundos enquanto o momento era dedicado à devoção.

Em frente ao governo estadual, além das orações, houve celebração festiva: uma chuva de papel picado e fogos de baixo ruído marcaram a homenagem à padroeira dos paraenses.  O governador Helder fez pedidos emocionados, dizendo: “Que Ela, a Rainha da Amazônia, possa proteger todas as nossas famílias.”  A vice-governadora Hana, visivelmente emocionada, disse que o Círio é “emoção pura” e rogou que Nossa Senhora “nos cubra com seu manto de amor”.

Milhares de devotos acompanharam todo o percurso, com fiéis nas calçadas, vias e canteiros centrais, muitos de mãos erguidas, em sinal de reverência.  A procissão é uma das mais longas da quadra nazarena, com cerca de 50 quilômetros de extensão, atravessando municípios da região metropolitana de Belém.

A homenagem no Palácio do Governo reafirma o papel simbólico da festa de Nazaré como elemento de identidade estadual. Além disso, reforça o apoio institucional à celebração religiosa, com envolvimento do governo nas garantias de segurança, mobilidade e infraestrutura para os romeiros.

Imagem: Agência Pará

