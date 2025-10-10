sexta-feira, outubro 10, 2025
Desde 1876
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Vila Círio Iluminado estreia com a maior roda-gigante itinerante do Pará e 65 shows regionais

A Vila Círio Iluminado promete ser um dos grandes atrativos culturais desta edição do Círio em Belém. O evento foi montado na Praça Waldemar Henrique e traz como destaque uma roda-gigante itinerante com cerca de 36 metros de altura, considerada a maior do Pará, que oferecerá uma vista panorâmica especial da cidade.

Além da roda-gigante, a programação inclui 65 shows regionais com artistas paraenses de estilos diversos, garantindo música e festa todas as noites. Os shows ocorrem diariamente das 18h às 2h, animando o público com ritmos locais.

O evento também reúne cerca de 400 empreendedores locais, que vão oferecer produtos gastronômicos, artesanato e outras opções para os frequentadores.

A Vila Círio Iluminado funciona como um grande espaço de convivência cultural durante o Círio, unindo fé, entretenimento e valorização da cultura regional.

Imagem: Divulgação

