PF intercepta mais de meia tonelada de cocaína

Droga estava em lancha em Santo Antônio do Tauá

Belém/PA. A Polícia Federal apreendeu 539 quilos de cocaína no início deste sábado (25/5), no município de Santo Antônio do Tauá/PA. A droga foi interceptada em uma lancha, próximo à área de fundeio do distrito de Mosqueiro.

A suspeita já era investigada pela Polícia Federal. A investigação indica que a cocaína havia ficado escondida, enterrada em um sítio em Santo Antônio do Tauá, e seria levada a um navio para o exterior do país.

Por isso, a abordagem, cerca de 1h30 da madrugada, foi feita de maneira simultânea; parte da equipe no sitio, outra parte na lancha. Os três tripulantes dirigiram para um barranco, abandonaram a embarcação e fugiram ao perceber a aproximação da Polícia Federal.

No sítio, foram encontrados munição e equipamentos de embalagens de droga. Também foram apreendidas a droga e a lancha. Ninguém foi preso.

A ação partiu da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em conjunto com o Grupo Especial de Polícia Marítima (Gepom), ambos da PF. As investigações permanecem, para encontrar os tripulantes que fugiram e outros participantes do tráfico de drogas.

