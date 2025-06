Com olhar para o futuro, Belém revitaliza o Mercado Francisco Bolonha

As obras de revitalização do tradicional Mercado Municipal Francisco Bolonha, parte importante do Complexo Ver-o-Peso, entram na fase final e já geram entusiasmo entre os trabalhadores que vivem o dia a dia do espaço.

Conhecido também como Mercado de Carne, o espaço foi inaugurado em 1867, às margens da baía do Guajará, e passou por uma remodelação em 1908, recebendo o nome em homenagem ao engenheiro Francisco Bolonha. Hoje, abriga 95 permissionários que comercializam carnes, alimentos, farinhas, artesanatos, produtos de umbanda, refeições e muito mais.

Enquanto as obras avançam, os trabalhadores atuam em um espaço provisório anexo ao mercado. A expectativa pela nova fase é grande, principalmente com a proximidade da COP 30, que deve atrair turistas de todo o país.

“Estou contando os dias para mostrar nosso novo mercado aos clientes que vêm de fora. Vai ser nossa nova casa de trabalho, toda bonita”, diz Ana Lúcia Alves, 70 anos. Já Gabriel Trindade, 45, que vende refeições no local, destaca: “É muito bom ver o esforço da Prefeitura em nos dar melhores condições de trabalho”.

Nesta quinta-feira (5), uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) visitou o local. “Atendendo a um pedido do prefeito Igor Normando, temos acompanhado de perto as obras nos mercados. O Francisco Bolonha é peça-chave na modernização do Ver-o-Peso, nosso maior cartão-postal”, afirmou o secretário André Cunha.

A entrega oficial se aproxima, marcando mais um passo no projeto de valorização dos espaços públicos e de quem vive deles diariamente.

Imagem: Reprodução