Cinco pessoas são presas por venda de ingressos falsificados em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu cinco pessoas por envolvimento em um esquema de venda de ingressos falsificados para jogos do Clube do Remo. As prisões foram realizadas na manhã desta sexta-feira (6), durante operação da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), em Belém.

Com os suspeitos, foram apreendidos R$ 7.900 em dinheiro, seis celulares e uma motocicleta. Todos foram autuados por associação criminosa e vão responder ao processo em liberdade, após pagamento de fiança.

Investigação já estava em andamento

Segundo o delegado Marcos André Araújo, titular da DPTGE, um dos detidos já era monitorado pela polícia por envolvimento anterior em crimes semelhantes. “Identificamos dois investigados que já apareciam em denúncias anteriores e estavam reunidos com outras três pessoas em um mesmo local”, explicou o delegado.

Os policiais realizaram uma campana no endereço e, após a saída do grupo do imóvel, fizeram a abordagem. Durante a revista, foram encontrados os itens apreendidos — e nenhum dos suspeitos conseguiu apresentar uma explicação plausível para o dinheiro em espécie.

Além disso, um dos homens portava o manual e duas chaves de uma motocicleta, indicando a possível tentativa de alienação do bem que pode ter sido adquirido com os lucros da venda ilegal de ingressos.

Prisos foram liberados após fiança

Todos os cinco suspeitos foram levados para a Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), onde passaram pelos procedimentos legais. Eles foram autuados com base no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa) e liberados após pagamento de fiança.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

A Polícia Civil reforça que qualquer cidadão pode colaborar com as investigações. Denúncias podem ser feitas pelo:

📞 Disque-Denúncia: 181

📲 WhatsApp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181

Ambos os canais garantem sigilo absoluto e são gratuitos.

Imagem: Agência Pará