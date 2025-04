Companhia Flamenca do Pará conquista premiações em festival internacional de dança em São Paulo

A Casa de Cultura e Flamenco Cassius de La Cruz (CCFBELÉM) de Belém, alcançou um feito inédito ao conquistar quatro prêmios durante o festival internacional Mercado Persa, realizado entre os dias 28 e 30 de março, na cidade de São Paulo. O evento, considerado o maior festival de danças árabes do mundo, é também um dos principais palcos de valorização da cultura árabe no cenário global.

A CCFBELÉM, pioneira na representação do flamenco e da fusão cultural no Estado do Pará, destacou-se em seis categorias disputadas, levando prêmios em quatro delas. Com uma delegação enxuta de apenas sete bailarinos — em contraste com grupos formados por até 25 integrantes — a companhia paraense demonstrou excelência técnica e artística, tornando-se a primeira representante do Pará a ser laureada neste prestigiado festival.

O Mercado Persa é reconhecido internacionalmente por sua relevância na difusão das artes e tradições árabes, atraindo anualmente mais de 8 mil visitantes, incluindo artistas, estudiosos e admiradores de diversos países, como Egito, Itália, Japão, Estados Unidos, Colômbia, entre outros. A preparação da CCFBELÉM teve início ainda em novembro de 2024, sob a coordenação do diretor administrativo Victor Hugo e da professora e coreógrafa Geisa Cecim. Com ensaios intensivos realizados diariamente na sede da companhia, o grupo desenvolveu coreografias solo, em duos, trios e apresentações coletivas.

Eles ganharam reconhecimentos nas seguintes categorias: 1º lugar – Categoria Grupo Cigano (Cassius de La Cruz, Alba Vashquez, Amanda Alvarez, Ana Flávia Mendes, Rosita Cecim e Ely Arroyo), 1º lugar – Solo Livre Profissional (Cassius de La Cruz), 3º lugar – Solo Livre Profissional (Ana Flávia Mendes), 2º lugar – Trio Fusão (Alba Vashquez, Rosita Cecim e Amanda Alvarez), 1º lugar – Solo Cigano Profissional (Cassius de La Cruz)

A professora Geisa Cecim, que também subiu ao pódio, celebrou “Quando nos deparamos com a grandiosidade do evento e o altíssimo nível dos bailarinos e figurinos, acreditamos que nossas chances eram pequenas. Mas sabíamos que o mais importante era representar nossa arte com verdade. Estar lá, juntos, já era uma conquista.”

Com os olhos voltados para o futuro, a CCFBELÉM já iniciou a preparação para novas competições. Segundo Geisa, a companhia pretende ampliar sua atuação em festivais nacionais e internacionais, fortalecendo a presença do Pará no cenário da dança.

Por: Thays Garcia