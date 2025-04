ADVB-PA lança a 13ª edição do Prêmio ESG Amazônia e reforça o protagonismo do Pará na agenda global de sustentabilidade na COP30

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Pará (ADVB-PA) anunciou, nesta segunda-feira (7), o lançamento da 13ª edição do Prêmio ESG Amazônia. A iniciativa visa reconhecer empresas e organizações que se destacam na adoção de boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável na região amazônica.

Consolidado como uma das principais premiações do setor empresarial no Estado, o Prêmio ESG Amazônia 2025 será realizado em junho deste ano. A cerimônia de lançamento ocorreu na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA) e contou com a presença de representantes das duas instituições, como Rubens Magno, superintendente do Sebrae Pará, e Leandro Daher, presidente interino da ADVB-PA. Durante o evento, foi realizado um ato simbólico de plantio de uma muda de árvore, simbolizando o compromisso das instituições com a preservação ambiental e com a promoção de práticas sustentáveis, essenciais para o futuro da Amazônia e do planeta.

A edição deste ano ganha ainda mais relevância diante da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém. O evento internacional coloca o Pará em destaque na agenda climática global e reforça a importância de iniciativas que reconhecem e incentivam o engajamento empresarial com a sustentabilidade.

“O prêmio é uma forma de identificarmos e valorizarmos as empresas que já estão adotando práticas sustentáveis com impactos reais para a região e para o planeta. A COP 30 representa um marco histórico para nossa cidade e fortalece o protagonismo do Pará nesse cenário”, afirmou Leandro Daher. O Prêmio ESG Amazônia tem como missão reconhecer soluções inovadoras que promovem impactos positivos no meio ambiente, na sociedade e na governança das organizações. Para Rubens Magno, o prêmio também funciona como um catalisador para inspirar novas práticas:

Os vencedores serão conhecidos no dia 25 de junho, durante a cerimônia oficial de premiação. As organizações contempladas receberão troféus, certificados de reconhecimento e espaço de destaque nos principais veículos de comunicação do Estado. Além disso, terão a oportunidade de apresentar seus projetos, ampliando a visibilidade de suas iniciativas sustentáveis.

Com a realização da COP 30 e o fortalecimento do Prêmio ESG Amazônia, o Pará consolida-se como um polo estratégico de inovação, responsabilidade social e ambiental, estimulando a construção de um futuro mais sustentável para a Amazônia e para o mundo.

Por: Thays Garcia