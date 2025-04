Delegacias de polícia do interior do Estado recebem equipamentos para combate ao crime

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou a operação “Hórus” para realizar a troca de 101 coletes balísticos para os policiais civis que compõem as delegacias de Tucuruí, Marabá, São Félix do Xingu e Redenção. Durante a ação também foram entregues aos agentes 37 armas de calibre 9mm e 8.250 munições de calibres diversos.

“Após o Governo do Estado disponibilizar estes novos equipamentos para a Polícia Civil, foi organizada a operação responsável pelo deslocamento e entrega destes materiais. A ação aconteceu em conjunto com vários setores que compõem a PCPA”, explicou o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Além da DPI, a Diretoria de Administração (DA) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) também integraram a operação que atendeu 145 policiais civis e realizou a limpeza e manutenção de armamentos e algemas.

“A Core participou da Operação Hórus para dar apoio à equipe do Serviço de Controle Armamento e Munições (Secma) e para conduzir os trabalhos, atuando principalmente na segurança do comboio, na organização das trocas de coletes, na manutenção de armas utilizadas nas superintendência e habilitando os policiais para uso de pistolas Glock”, contou o investigador da Core, Ângelo Martins.

Os policiais da Core deram treinamento para o uso de arma de fogo a seis agentes da Regional de Tucuruí e Marabá. “Para realizar o trabalho por completo, a ação durou cerca de 15 dias, entre março e abril deste ano. Nós esperamos que a troca destes equipamentos melhore a atividade desenvolvida por todos os policiais que receberam os materiais e que integram a DPI”, finalizou Jacob.

