Antes de ligar os pisca-piscas e enfeitar fachadas, consumidores devem verificar as condições dos equipamentos, evitar sobrecarga de tomadas e redobrar a atenção com instalações elétricas

Com a chegada do Natal, começa também um dos momentos mais aguardados por muitas famílias: montar a árvore, espalhar pisca-piscas pela casa e iluminar fachadas e jardins. Mas, antes de transformar os ambientes com luzes e enfeites, é importante conferir se tudo está em boas condições. Uma decoração bonita não pode colocar em risco a segurança de quem vive na residência.

A Equatorial Pará alerta que o uso inadequado de enfeites elétricos, instalações improvisadas e tomadas sobrecarregadas pode provocar choques, curtos-circuitos e até incêndios. Por isso, alguns cuidados devem começar ainda na hora da compra e continuar durante toda a utilização da decoração.

O primeiro passo é verificar a procedência dos produtos. Pisca-piscas e demais enfeites elétricos devem ser certificados e apresentar informações do fabricante. Antes de reutilizar os itens guardados do Natal anterior, também é necessário conferir o estado dos fios, plugues e conexões. Equipamentos com partes desencapadas, ressecadas ou danificadas devem ser descartados.

Outro erro comum é conectar vários equipamentos em uma mesma tomada, extensão ou adaptador. Essa prática pode provocar sobrecarga e aquecimento dos componentes, aumentando o risco de acidentes.

“É importante que os consumidores entendam que até mesmo uma decoração aparentemente simples exige cuidados com a instalação elétrica. Fios danificados, conexões improvisadas e excesso de equipamentos ligados no mesmo ponto podem comprometer a segurança da residência. A prevenção começa na escolha dos produtos e continua na maneira como eles são instalados e utilizados”, orienta Igor Souza, engenheiro de Segurança da Equatorial

Na hora de decorar, fique atento:

• Escolha produtos certificados: verifique se os pisca-piscas e demais enfeites atendem aos requisitos de segurança e possuem identificação do fabricante.

• Dê preferência às lâmpadas de LED: elas consomem menos energia e produzem menos calor em comparação às lâmpadas incandescentes.

• Nada de improvisações: não faça emendas ou adaptações em fios e plugues. Evite conectar vários equipamentos em uma única tomada ou extensão.

• Atenção às áreas externas: utilize somente enfeites apropriados para ambientes externos e mantenha as conexões protegidas da chuva e da umidade.

• Mantenha distância de materiais inflamáveis: não instale luzes próximas a cortinas, papéis, tapetes e outros materiais que possam facilitar a propagação do fogo.

• Proteja crianças e animais: mantenha fios, tomadas e conexões fora do alcance e evite deixar instalações elétricas expostas.

• Desligue antes de sair ou dormir: retire os enfeites da tomada quando não houver ninguém em casa ou antes de ir para a cama.

Instalação também exige atenção

A segurança começa antes mesmo de ligar as luzes. É importante verificar as condições das instalações elétricas da residência e, caso seja necessário instalar novas tomadas ou pontos de energia, contratar um profissional qualificado.

Também é fundamental manter distância da rede de distribuição de energia. A instalação de enfeites em fachadas, muros ou estruturas próximas à rede elétrica deve ser feita sem qualquer aproximação dos cabos.

Segurança é o melhor presente

As orientações fazem parte do Movimento VC+ Seguro, iniciativa da Equatorial Energia que busca ampliar o acesso à informação e conscientizar a população sobre os riscos relacionados ao uso inadequado da energia elétrica.

Com planejamento e atitudes preventivas, é possível deixar a casa mais bonita, aproveitar a decoração e celebrar o Natal com tranquilidade.