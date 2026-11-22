De ministério, fala-se muita coisa, inclusive da possibilidade de a atual governadora do Pará, Hana Ghassan ocupar uma pasta. ///// Também se fala no senador Helder Barbalho ser guindado por Lula ao cargo de ministro. ///// Em sendo assim, o atual senador Jader Barbalho, que é seu suplente, permaneceria na principal casa do Congresso Nacional. Tudo é possível. ///// Certo é que, até o momento, só conversas de bastidores, mas reuniões a portas fechadas são feitas dia e noite, embora esses encontros não passem despercebidos. ///// Lula já mandou recados, mas o certo é que o Pará tem lugar certo no coração do presidente, afinal, o Estado se entregou a ele de corpo e alma. ///// Mas… Sempre tem um mais: o Estado vai perder muito na questão fiscal com a Lei Kandir, e isso pesa. ///// A subida do viaduto do Coqueiro precisa de mais sinalização e de iluminação para as noites na Grande Belém. Aquilo ali é um risco em potencial para acidentes. ///// Grupos de motociclistas que não têm mais o que fazer passam com altas descargas tirando o sossego de moradores da Avenida João Paulo II. Toda noite acontece isso e as pessoas querem que a DEMAPA tome providências. ///// A pergunta que não quer calar: quem serão os escolhidos do deputado federal Éder Mauro Barra para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado. ///// Fala-se em nomes da velha guarda, da época em que o parlamentar ainda atuava como policial civil. ///// Há muitos entraves a serem resolvidos, entre eles, a questão do lixo da capital e região metropolitana de Belém e do sistema de distribuição de águas no Estado. ///// Tem quem aposte na volta com tudo da Cosanpa. ///// Será? ///// A OAB-PA está de olho em advogados que, com desvios de conduta, estão se aproveitando das pessoas e aplicando o falso golpe da aposentadoria. ///// Os tempos mudaram muito: o padrão internacional Varig, hoje, são só lembranças. A única coisa que se manteve forte foi o preço das passagens aéreas, cada vez mais caras, com mais exigências e açoite ao consumidor. ///// Isso, ninguém fiscaliza, parece estar tudo legal, mas não está! ///// Pensando bem, tem gente que se mostra na sociedade como verdadeira guardiã da ética, da decência e da moral e, no entanto, são verdadeiros bandidos. ///// Bandidos que fazem lives, criam exércitos disso e daquilo e que não valem absolutamente um centavo.