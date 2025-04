Inscrições para workshop de arte online e gratuito promovido pela Fundação Cultural do Pará

Os participantes que atingirem 90% de frequência receberão certificado de participação na atividade.

As inscrições gratuitas para o workshop virtual “Arte e Suas Ordenações Visuais – A Construção do Olhar: Conhecimento Sensível e Inteligível” começam na próxima quarta-feira (9), e seguem até o preenchimento das 15 vagas. O evento online será realizado no dia 26 de abril, a partir das 14h. Interessados devem se inscrever através do formulário digital disponível no site da Fundação Cultural do Pará. Haverá certificado para quem obtiver 90% de frequência.

A FCP informa que todos os pré-inscritos receberão uma mensagem via WhatsApp sobre o resultado da seleção para o workshop. Os selecionados terão 24 horas para confirmar sua participação; caso contrário, a vaga será repassada a outro inscrito.

A doutora em Ciências da Educação e professora assistente da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Sanchris Santos, conduzirá o workshop, que ocorrerá em dois períodos: das 9h às 12h e das 14h às 17h. Segundo ela, o objetivo é promover uma reflexão profunda sobre a construção do nosso olhar e a maneira como interpretamos o universo visual.

O workshop abordará a leitura e releitura de imagens, a construção do olhar e a exploração dos conhecimentos sensíveis e inteligíveis. A condução de Sanchris Santos integrará teorias filosóficas e educacionais de autores como Bachelard, Deleuze e Guattari, proporcionando uma análise aprofundada da relação entre arte e percepção visual.

