Dia Mundial da Água: Iniciativa reutiliza resíduo industrial para redução no consumo de água no processo de irrigação

O crescimento populacional, a expansão das atividades produtivas e as transformações climáticas têm ampliado a demanda por água doce, tornando ainda mais relevante a adoção de práticas responsáveis de gestão. Nesse contexto, governos, empresas e a sociedade têm sido chamados a adotar práticas mais responsáveis, promovendo o uso consciente, a proteção dos mananciais e o desenvolvimento de soluções e tecnologias de reutilização, para garantir a disponibilidade de água para as futuras gerações.

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, vem contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos hídricos nas operações florestais da companhia. A empresa implementou uma tecnologia de irrigação que utiliza lodo primário, resíduo orgânico gerado no processo de produção da celulose, para aumentar a retenção de umidade no solo e reduzir o consumo de água durante a irrigação dos plantios de eucalipto. Essa prática contribui ainda para o compromisso de longo prazo da companhia que visa reduzir em 70% os resíduos industriais destinados a aterros até 2030. Além disso, a iniciativa fortalece a estratégia de economia circular, ao dar novo uso a um subproduto do processo industrial.

O lodo primário é um material formado por resíduos fibrosos gerados nas etapas iniciais do tratamento de efluentes industriais. Após passar por tratamento, ele adquire uma consistência semelhante a um gel e é aplicado no solo, formando uma camada orgânica que ajuda a reduzir a evaporação da água, aumentando a retenção de umidade e diminuindo a frequência e o volume de irrigação necessários para o desenvolvimento das plantas. A estrutura do lodo permite maior armazenagem de água entre as irrigações, diminuindo o estresse hídrico nas plantas. Entre os resultados observados nas áreas de teste, está uma economia estimada de cerca de 60 mil litros de água por ano no processo de irrigação.

“Esse resíduo orgânico passou a ser estudado e pesquisado e, neste processo, foi identificada a oportunidade de evitar o seu descarte por meio da sua utilização nas etapas de irrigação em nosso plantio, uma vez que o lodo ajuda na retenção da umidade para a muda de eucalipto, especialmente nos períodos em que as temperaturas são elevadas.”, explica Marina Valin, gerente de silvicultura da Suzano.

Atualmente, a tecnologia é aplicada em uma área operacional de aproximadamente 12 mil hectares por ano em áreas da companhia distribuídas pelos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, com consumo anual de cerca de 1,7 mil toneladas de lodo primário. No Pará, os plantios de eucalipto estão localizados em Rondon do Pará, Dom Eliseu, Ulianópolis, Paragominas, Brejo Grande do Araguaia, Abel Figueiredo, Nova Esperança do Piriá, São João do Araguaia e Bom Jesus do Tocantins.

Além dos ganhos ambientais, o material gera benefícios para o território. Por possuir efeito aglutinante, ele contribui para a redução da poeira nas estradas rurais, um ganho importante para as comunidades próximas. A aplicação do material nas vias rurais ajuda a melhorar as condições de circulação, reduzindo a poeira e proporcionando mais qualidade de vida para quem vive e transita nessas áreas.

Reconhecido pelo potencial de inovação, o projeto recebeu o Prêmio ABTCP 2022, na categoria Inovação e Sustentabilidade, uma das principais premiações do setor de base florestal no Brasil. “Destinamos os resíduos gerados em nossas operações com responsabilidade, sempre respeitando todas as exigências legais. Nosso objetivo é ampliar a circularidade desses materiais, permitindo que possam ser utilizados em outras cadeias produtivas. Seguimos buscando soluções de destinação e continuaremos investindo no desenvolvimento de alternativas cada vez mais sustentáveis.”, finaliza Marina.

SOBRE A SUZANO

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br.

Texto e imagem divulgacional: Fabiana Cabral