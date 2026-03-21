Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência após fortes chuvas e intensifica ações de resposta

Medida busca dar mais agilidade no atendimento às famílias afetadas e ampliar a capacidade de atuação do município diante dos impactos do período chuvoso

A Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência no município após as fortes e constantes chuvas que vêm causando alagamentos, transtornos e prejuízos à população.

A decisão foi oficializada por meio de decreto municipal e tem como objetivo dar maior agilidade às ações de resposta e ampliar a capacidade de atendimento às áreas afetadas.

A medida foi discutida durante reunião com o secretariado municipal, além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Secretaria Regional de Governo, que atuam de forma integrada no enfrentamento à situação.

De acordo com a gestão municipal, o plano de ação já está em andamento e envolve o monitoramento constante das áreas de risco, atendimento às ocorrências e apoio direto às famílias atingidas. Entre as medidas emergenciais, já foi iniciada a distribuição de cestas básicas nas regiões mais afetadas, garantindo assistência imediata às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além das ações emergenciais, a Prefeitura também avança em medidas estruturantes para minimizar os impactos das chuvas a longo prazo. Um projeto de drenagem está sendo encaminhado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades, com o objetivo de captar apoio técnico e recursos para obras que possam solucionar de forma definitiva os problemas de alagamento no município.

O decreto de emergência permite maior rapidez nos processos administrativos, como contratações e execução de serviços essenciais, fortalecendo a atuação das equipes que seguem mobilizadas nas ruas.

O prefeito José Maria Tapajós destacou que a gestão municipal está atuando com prioridade total no atendimento à população afetada. “Estamos mobilizando todas as nossas equipes para dar uma resposta rápida e eficiente. A decretação de emergência nos permite agir com mais agilidade, garantindo assistência às famílias e buscando soluções estruturantes para evitar que situações como essa se repitam”, afirmou.

A Prefeitura reforça que continuará acompanhando de perto a situação, com ações coordenadas para garantir segurança, assistência e suporte à população afetada pelas chuvas.

Fonte e imagem: Agência Santarém