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Vídeo: Motociclista sai ileso após acidente na Avenida Praia da Ponta Negra, em Manaus

Um motociclista se envolveu em um acidente após colidir com um carro na Avenida Praia da Ponta Negra, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Segundo informações, no momento da ocorrência, o condutor da motocicleta estava sem camisa e não utilizava capacete. Após a colisão, ele perdeu o controle do veículo e acabou realizando uma cambalhota durante a queda.

Apesar da gravidade aparente do acidente, o motociclista não sofreu ferimentos e conseguiu se levantar logo após a ocorrência.

O caso chama atenção para a importância do uso de equipamentos de segurança no trânsito, especialmente do capacete, item obrigatório para motociclistas.

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