É tetra! Juventude conquista o Cinquentão do Casota

O time do Juventude, do bairro da Sacramenta, sagrou-se tetracampeão do Cinquentão, competição promovida pelo Departamento de Esportes do Casota, após vencer o América nas cobranças das penalidades, por 5 a 4, depois do empate nos 70 minutos de jogo em 0 a 0. Os gols do Juventude foram de Mico, Júnior, Titinho, Índio e Tico.

O jogo agradou aos torcedores das duas equipes finalistas que proporcionaram um futebol aguerrido com os dois goleiros das equipes evitando os gols praticando belas defesas, sobretudo, o goleiro João (Juventude) no final da partida, quando ganhou inúmeros elogios, principalmente do presidente Eurico Juventude que comandou os festejos até as primeiras horas de ontem, segunda-feira, 25.

O Juventude foi imbatível nas competições realizadas pelos clubes sociais, pois conquistou por seis vezes o título do campeonato da Sacramenta.

No certame do Médice (Marambaia) sagrou-se campeão por duas vezes, e na Copa dos Bairros, ganhou o título no 1998.

Ontem, o Departamento de Esportes do Juventude divulgou os nomes dos tetracampeões do Casota que são: João, Junior, Titinho, Rabicó, Preto, Júlio César, Kiko, Ticão, Careca, Índio, Jarbas, Adriano, Jabota, Bery, Márcio, Dibreu, Jackson, Rogério, P. Araújo, Paulão, Alex, Nando, Adriano, Birico e Jonas. Comissão Técnica: Presidente, Eurico (Juventude) Sérgio; treinadores, P. Araújo e Rogério; diretores, Gama e Renato; massagista, Paysandu e roupeiro, Raimundo.

Logo depois do jogo houve a premiação aos jogadores do Juventude ao comando dos diretores do Casota, Luiz Claudio, Ivaldo Teles, Ronaldo Branco, tudo com respaldo do presidente, Ednilton de Souza Sampaio, o qual proporcionou todo apoio a competição. Por sinal, o Campeonato Sessentão começa no próximo sábado com total incentivo da diretoria da agremiação militar, por meio do Departamento de Esportes.

Por: Nonato Batista/Imagem: Divulgação