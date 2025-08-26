Vídeo: Lucas Rangel compra robô humanoide e o leva para passear na rua, gerando curiosidade entre as pessoas

O influenciador digital Lucas Rangel mais uma vez chamou a atenção nas redes sociais e, desta vez, não foi por uma de suas esquetes de humor. Rangel surpreendeu seus milhões de seguidores e os pedestres de Belém ao “passear” com um inusitado companheiro: um robô humanoide.

A cena, que rapidamente viralizou, mostra o influenciador caminhando pelas ruas com o robô ao seu lado, como se fosse um animal de estimação ou um amigo. O inusitado “pet” mecânico despertou a curiosidade e o espanto de quem passava. Pessoas paravam, apontavam, tiravam fotos e faziam vídeos, visivelmente intrigadas com a tecnologia que parecia ter saído de um filme de ficção científica e aterrissado em pleno cotidiano paraense.

Lucas Rangel, conhecido por seu conteúdo divertido e criativo, não revelou muitos detalhes sobre a aquisição, mas o vídeo do “passeio” com o robô já acumula milhões de visualizações e comentários. A ação gerou um burburinho enorme, com fãs especulando sobre as funcionalidades do robô e o que o influenciador planeja fazer com sua nova aquisição.

A iniciativa de Rangel não só proporcionou um momento de diversão e surpresa para o público, mas também levantou questões sobre o futuro da tecnologia e a crescente integração de robôs em nosso dia a dia, mesmo que, por enquanto, a cena ainda seja digna de muitos olhares curiosos.

