PARÁ

Sindiclubes celebra seus 33 anos de história, união e conquistas

A diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes tem uma trajetória marcada pela luta em defesa dos clubes, pela valorização do esporte e do lazer, da cultura e do associativismo. Salatiel Campos, presidente da entidade sindical, disse que são 33 anos construindo pontes, incentivando a gestão profissionalizada e reafirmando o compromisso com os clubes sociais de todo o Pará.

Os clubes filiados ao Sindiclubes, atualmente, são esses: Assembleia Paraense, Remo, Paysandu, Iate Clube/Santarém, COPM, Tênis Clube, Grêmio, AABB/Belém e AABB/Santarém; Tuna Luso Brasileira, Cabana Clube, Canaã Esporte Clube, Clube Esportivo Viver Bem, COCB e Caixaparah.

“Nossa gratidão aos presidentes e dirigentes dos clubes filiados, de associações, sindicatos e federações esportivas pelo incentivo e permanente demonstração de apoio. Nossos parabéns a todos que construíram e fazem parte dessa história”, falou Salatiel Campos com muito entusiasmo.

A diretoria do Sindiclubes continua realizando um trabalho desenvolvimento em prol dos clubes sociais do Pará.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação

