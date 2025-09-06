Famoso cenário de Tarantino aparece em vídeo de Era Uma Vez em Hollywood 2

Cliff Booth, personagem de Brad Pitt, é o protagonista da sequência

Em um vídeo dos bastidores da sequência de Era Uma Vez em Hollywood, cujo título é As Aventuras de Cliff Booth, o protagonista interpretado por Brad Pitt é visto caminhando até um local facilmente conhecido pelos fãs de Quentin Tarantino.

Apesar de dirigido por David Fincher, o longa parece prestar uma homenagem ao diretor do primeiro filme (que atua como produtor e roteirista da sequência), já que o local que Cliff visita é nada menos do que a Big Kahuna Burger.

A hamburgueria apareceu originalmente em Pulp Fiction, de 1994, e apareceu em vários outros filmes do cineasta como um easter egg, se tornando um marco na cultura pop mundial e inspirando diversos estabelecimentos ao redor do mundo.

Júlia Henn