sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Famoso cenário de Tarantino aparece em vídeo de Era Uma Vez em Hollywood 2

Cliff Booth, personagem de Brad Pitt, é o protagonista da sequência

3 min de leitura

Em um vídeo dos bastidores da sequência de Era Uma Vez em Hollywood, cujo título é As Aventuras de Cliff Booth, o protagonista interpretado por Brad Pitt é visto caminhando até um local facilmente conhecido pelos fãs de Quentin Tarantino.

Apesar de dirigido por David Fincher, o longa parece prestar uma homenagem ao diretor do primeiro filme (que atua como produtor e roteirista da sequência), já que o local que Cliff visita é nada menos do que a Big Kahuna Burger.

A hamburgueria apareceu originalmente em Pulp Fiction, de 1994, e apareceu em vários outros filmes do cineasta como um easter egg, se tornando um marco na cultura pop mundial e inspirando diversos estabelecimentos ao redor do mundo. 

Júlia Henn

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Travis Scott e mais: Line-up completo de hoje (6) no The Town 2025
Próximo artigo
Edward Berger confirma vontade de dirigir próximo filme de Jason Bourne

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315