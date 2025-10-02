Governador Helder e presidente Lula garantem avanços sólidos na educação no Marajó

Entrega de creche beneficia mais de 100 crianças em Breves e reforça parcerias entre os governos federal, estadual e municipal

Por Ronan Frias (SECOM)

O avanço nas políticas públicas de educação se torna evidente com a inauguração de uma creche que atenderá 128 crianças. A obra, resultado da colaboração entre o Governo Federal e a prefeitura local, representa um passo importante na melhoria do acesso à educação na região. A inauguração, realizada hoje (02), também assinalou compromissos da gestão estadual para novas entregas e investimentos educativos na região.

Participaram do evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, além dos ministros da Educação, Camilo Santana, das Cidades, Jader Filho, e do Turismo, Celso Sabino, e demais autoridades.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da entrega da nova creche. “É uma conquista significativa que retoma as obras iniciadas com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura de Breves. Estamos cuidando das nossas crianças e garantindo que elas tenham acesso a uma educação de qualidade desde cedo,” afirmou ele durante a cerimônia. Para o governador, essa parceria é fundamental para enfrentar os desafios históricos enfrentados pela educação no Marajó.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou da inauguração e expressou sua indignação com a demora nas obras. “Obras começadas em 2014, em 2012. São obras que o Ministério da Educação tinha colocado recursos, mas elas estão sendo inauguradas 15 anos depois. Eu, sinceramente, acho que muitos agentes públicos deveriam ser presos por irresponsabilidade. Porque quando você deixa uma obra paralisada porque foi o seu adversário que começou a fazer, você não tem nenhum respeito pelo povo. A obra é para o povo”, destacou Lula.

Evane Mendes Almeida, dona de casa

As mudanças na educação em Breves são visíveis, não apenas nas novas construções, mas também na perspectiva dos moradores. Evane Mendes Almeida, dona de casa e mãe de Pietro, de três anos, expressou sua satisfação com a inauguração da creche. “Agradeço muito, pois antes as creches eram longe e era difícil levar meu filho. Agora, ter uma creche perto de casa facilita muito a vida das mães aqui no bairro,” contou ela, visivelmente emocionada. Para Evane, a criação de unidades de ensino em tempo integral é uma necessidade real, visto que muitas mães precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos.

Professora Flarijane Paiva

Flarigiane do Socorro dos Santos Paiva, professora em Breves, também comentou sobre a importância das novas inaugurações. Ela lembrou como era a realidade educacional na região há 25 anos, quando o acesso à educação era limitado. “Hoje, ao vermos uma creche sendo entregue, podemos afirmar que a situação está mudando. A presença dos governos federal e estadual mostra que há um comprometimento com o desenvolvimento da educação no Marajó,” disse Flarigiane.

O presidente Lula anunciou ainda a inauguração de duas unidades de ensino fundamental: a escola São Sebastião Rio Limão do Japichaua, na zona rural de Breves, e a escola Francisco Chagas da Costa, em Melgaço.

Durante o evento foram assinadas ordens de serviço para a retomada de sete obras da educação em Melgaço. Investimento de R$ 3 milhões para a construção de duas escolas de duas salas, três escolas de seis salas, uma creche pré-escola tipo C e uma quadra escolar coberta com vestiário.



Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará