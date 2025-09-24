Base Antônio Lemos apreende mais de 11 kg de drogas em ação no Marajó

Uma operação realizada pela Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, em Breves (Marajó), resultou na apreensão de mais de 11 quilos de entorpecentes nesta terça-feira (data da ação). A abordagem foi parte do combate ao tráfico de drogas nas rotas fluviais da região.

Segundo as autoridades envolvidas, a droga vinha dissimulada em cargas comuns transportadas por embarcações. Durante a fiscalização, agentes identificaram indícios de transporte irregular e procederam com vistoria detalhada. A ação contou com apoio de cães farejadores e de unidades de inteligência da segurança pública estadual.

Além da apreensão, suspeitos foram detidos e encaminhados às autoridades policiais locais para os procedimentos legais. Os entorpecentes foram levados para perícia e registro oficial, e a investigação segue para descobrir a origem, os responsáveis e a rota da mercadoria.

A Base Antônio Lemos, instalada no rio Tajapuru, é estratégica no controle da malha fluvial do Marajó, representando um ponto-chave no enfrentamento a crimes ambientais e de trânsito de drogas na região.

Imagem: Agência Pará