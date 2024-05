O farol de Salinas utiliza uma lâmpada alógena de 500 wats instalada no meio de quatro lentes chamadas de olho de boi, parecidas com fundo de garrafa, que emitem lampejos, como ṕe chamado no jargão popular, ou seja, elas piscam de seis em seis segundos projetando a luminosidade para cerca de cento e cinquenta quilômetros, segundo informação obtida junto ao suboficial da Marinha, faroleiro Gilson, encarregado de dar manutenção ao equipamento.