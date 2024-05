O bosque do Caranã, uma nascente de água mineral dentro da cidade de Salinas, muito frequentado ṕor moradores e turistas, ganhou da UFPA, um moderno e imponente Centro Cultural equipado com biblioteca com acervo destinado aos docentes e discentes dos cursos de engenharia costeira e oceânica e exploração e produção de petróleo, além de ciências exatas nos cursos de matemática e física. Estudantes das escolas públicas também têm acesso ao Centro que oferece conteúdos didáticos, livros de história e gibis, para aprimorarem a leitura e pesquisarem sobre trabalhos escolares. O Centro destaca a professora Midori Makino, que além de excelente mestra, doou importantes livros japoneses para a entidade.