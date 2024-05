Um dos maiores ícones da aprazível cidade de Salinópolis é o velho farol da Marinha do Brasil, construído com aço francês em 1937, em pleno centro da cidade, cujo lampejo atinge a distância de 67 milhas, suficiente para direcionar grandes navios que entram e saem pelos portos paraenses, mas também de grande utilidade para as embarcações regionais de pesca e transporte. Mesmo contando com equipamentos modernos e precisos, os navios internacionais têm no farol maior segurança assim como os barcos regionais, que se baseiam na luz do farol para ancorar no porto da cidade, mesmo na maré baixa. Pois bem, farol de Salinas tem mais dois irmãos gêmeos, um instalado na Bahia e outro no Rio de Janeiro, que foram montados no mesmo período e continuam em funcionamento.