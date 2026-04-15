Vídeo: O “cheirinho” que parou a Vila; Mavie derrete corações ao ver Neymar em campo

Vídeo mostra a pequena tentando chamar a atenção do pai durante o jogo e a reação carinhosa do craque após a partida.

Em meio à tensão dos gramados, um momento de pura doçura roubou os holofotes na Vila Belmiro. Um vídeo da pequena Mavie ao lado da mãe, Bruna Biancardi, durante uma partida do Santos, viralizou nas redes sociais e se tornou o assunto preferido dos internautas nesta quarta-feira.

No registro, a bebê aparece no colo de Bruna, acompanhando atentamente a movimentação em campo. O ponto alto do vídeo é a tentativa persistente da pequena de chamar a atenção de Neymar, que estava concentrado na partida.

Conexão de pai e filha

O carisma de Mavie não passou despercebido pelo camisa 10. Em um dos momentos mais comentados, Neymar percebe a agitação da filha e, do gramado, faz uma promessa silenciosa de ir ao encontro dela assim que o apito final soasse.

A promessa foi cumprida com juros de fofura: após o jogo, o craque foi filmado dando muito carinho e o famoso “cheirinho” na pequena. A reação de Mavie, visivelmente radiante com a demonstração de afeto do pai, foi o que mais emocionou os fãs.

Repercussão nas redes

O vídeo rapidamente se espalhou por páginas de fofoca e perfis de torcedores, que deixaram de lado as análises táticas para exaltar a conexão familiar.

“O momento mais especial do dia”, definiu um seguidor no X (antigo Twitter).

“A carinha dela vendo o pai é impagável”, comentou outra internauta.

O registro humaniza o ídolo santista em um momento de intimidade e reforça a imagem de Mavie como a nova “xodó” da torcida brasileira. Em um dia de muitas notícias agitadas no mundo dos famosos, o “cheirinho” de Neymar na filha trouxe a dose de leveza que a internet precisava.