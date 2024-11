Empresário Pablo Marçal é filiado ao PT em possível ação hacker

O empresário Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano pelo PRTB, apareceu no sistema de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles. Segundo a publicação, a suspeita é de que a filiação tenha sido uma ação hacker.

Ferrenho opositor de siglas de esquerda, como o PSOL e o PT, Marçal aparece como tendo sido vinculado à sigla petista em 30 de setembro deste ano, ou seja, ainda antes das eleições municipais. A filiação dele ao partido está com o status de “regular”. No pleito deste ano, o empresário foi o terceiro colocado na disputa pelo Executivo da capital paulista, com 28,14% dos votos válidos.

Após a divulgação do caso, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR) afirmou que vai desfazer a filiação de Pablo Marçal ao partido.

– Vamos desfazer. Na Justiça, [Marçal] não consta mais [como filiado], mas no sistema [do TSE] realmente tinha. Infelizmente, em sistema aberto de filiação, acontece isso – disse.

Marçal, que também se pronunciou, chamou o ocorrido de “loucura” e afirmou que tentará anular a filiação na Justiça. Após o primeiro pronunciamento, o empresário ainda complementou a fala dizendo que a ação pode ter sido orquestrada pare retirá-lo de pesquisas eleitorais.

– Certamente é uma manipulação orquestrada para me tirar da pesquisa desta semana. Estão desesperados com meu crescimento e querem eliminar a concorrência para 2026 – completou.

