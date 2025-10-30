quinta-feira, outubro 30, 2025
Estação das Docas recebe cinco obras da Jaguar Parade Belém 2025

A Estação das Docas, em Belém, acolhe cinco esculturas da Jaguar Parade Belém 2025, projeto artístico que transforma a cidade em uma grande galeria a céu aberto.  As obras, inspiradas na onça-pintada e na floresta amazônica, são parte de uma iniciativa internacional que une arte, cultura e natureza, e que se conecta à preparação da região para a COP 30.

Com essa intervenção, o espaço da Estação das Docas ganha mais destaque dentro do circuito cultural da capital paraense além de atrair visitantes, o ambiente incentiva reflexões sobre preservação ambiental e identidade amazônica. A presença das esculturas reforça a mensagem de que a Amazônia não é apenas cenário, mas também palco de expressão artística e de protagonismo cultural.

A Jaguar Parade Belém 2025 contará com várias esculturas distribuídas por toda a cidade segundo o projeto, cerca de 50 peças ficarão expostas até o final do evento.  A iniciativa mobiliza artistas nacionais e internacionais e convida o público a interagir com as obras, refletindo sobre o futuro da floresta e seu papel no mundo contemporâneo.

Essa ocupação artística representa também uma oportunidade para Belém se destacar no mapa cultural internacional, especialmente por estar em momento de visibilidade global com a COP 30. As obras na Estação das Docas fazem parte de um conjunto que liga turismo, arte urbana e agenda socioambiental fortalecendo a imagem da cidade como porta de entrada da Amazônia.

Imagem: Ascom As/ Pará

