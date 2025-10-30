quinta-feira, outubro 30, 2025
Homem é resgatado de cárcere após mais de um ano como escravo sexual de traficante

Um homem de 22 anos foi resgatado pela Polícia Civil de Goiás, na terça-feira (28), depois de ter sido mantido em cárcere privado e submetido a condições de escravidão sexual por cerca de um ano, em uma residência localizada em Goiânia.

Segundo os agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos  DENARC, a ação teve início após uma denúncia anônima apontar um endereço onde a vítima estaria sendo mantida em situação de privação. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos de socorro vindos do quarto no qual o homem estava trancado.

O resgatado apresentava sinais visíveis de agressão e desnutrição. Ele relatou que, ao conhecer o traficante, havia oferecido favores sexuais em troca de drogas  mas, a partir desse momento, seu estado mudou: foi impedido de sair, ficou trancado, sofria agressões físicas e sexuais, e chegou a ser recapturado após uma tentativa de fuga.

Durante a operação, o suspeito foi preso em flagrante. Ele era investigado também por tráfico internacional de drogas. As perícias realizadas no imóvel constataram marcas de violência no corpo da vítima, bem como a presença de entorpecentes e materiais vinculados ao esquema criminoso.

Esta ocorrência reforça a gravidade de crimes que combinam exploração sexual, cárcere privado e tráfico de pessoas  enquanto degradam a dignidade humana e exigem articulação entre diferentes órgãos de Justiça, segurança e assistência social.

Imagem: Divulgação PC/CO

