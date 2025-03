Vingadores 5: Marvel anuncia elenco de Doomsday; confira os super-heróis que devem lutar contra Doutor Destino

Estúdio já confirmou Anthony Mackie, Florence Pugh, Sebastian Stan e mais.

É engraçado acompanhar o nascimento de um filme, principalmente quando novas atualizações mudam a concepção da narrativa e dão uma nova perspectiva sobre o que está por vir. Para os fãs da Marvel, este processo é bem conhecido e, justamente por isso, o estúdio resolveu anunciar o elenco de Vingadores 5 lentamente em uma live nas redes sociais.

Avengers: Doomsday ainda não tem uma sinopse oficial divulgada, mas levando em consideração todo o material da Casa das Ideias e os rumos que o MCU tem tomado, deve acompanhar os principais heróis da editora – e suas eventuais variantes – em uma batalha contra o Doutor Destino (Robert Downey Jr.).

Com determinadas liberdades criativas, a trama baseada nos quadrinhos deve apresentar o vilão do Quarteto Fantástico como o arquiteto responsável por tentar dominar diferentes linhas do tempo após a colisão entre realidades. Esse evento deve formar o Mundo Bélico, um planeta que reúne retalhos de diferentes dimensões.

Segundo rumores divulgados por Alex Perez, insider que tem alguns acertos no mundo do entretenimento, Destino deve “tomar as rédeas de sua linha do tempo e ganhar liberdade”. Ele afirma que a trama acompanhará “heróis restantes de vários mundos do Multiverso que estão dispostos a salvar seus próprios universos, mesmo que isso signifique destruir outras terras”.

De acordo com uma notícia dada pelo Deadline no ano passado, o longa deve contar com mais de 60 heróis que já deram as caras nas telonas (com algumas surpresas, é claro). O anúncio do estúdio, que ainda está em andamento, já dá uma previsão sobre quem estará nesta história: as principais equipes da Marvel estarão envolvidas nesta aventura.

Até o momento, pode-se considerar que os X-Men apresentados na Era Fox, os Thunderbolts e o Quarteto Fantástico devem lutar lado a lado da nova formação dos Vingadores. Vale citar que, com a Saga do Multiverso, é possível que nem todos os atores reprisem as versões que o público conheceu anteriormente.

Abaixo, confira a lista completa:

Chris Hemsworth | Thor

Anthony Mackie | Sam Wilson/Capitão América

Sebastian Stan | Bucky Barnes/Soldado Invernal

Vanessa Kirby | Sue Storm/Mulher Invisível

Letitia Wright | Shuri

Paul Rudd | Homem-Formiga

Wyatt Russell | John Walke/Agente Americano

Tenoch Huerta Mejia | Namor

Ebon Moss-Bachrach | Benjamin Jacob Grimm/Coisa

Simu Liu | Shang-Chi

Kelsey Grammer | Hank McCoy/Fera

Florence Pugh | Yelena Belova/Viúva Negra

Lewis Pullman | Bob Reynolds/Sentinela

Danny Ramirez | Joaquín Torres/Falcão

Joseph Quinn | Johnny Storm/Tocha Humana

David Harbour | Alexei Shostakov/Guardião Vermelho

Winston Duke | M’Baku

Hannah John-Kamen | Fantasma

Tom Hiddleston | Loki

Patrick Stwart | Professor Xavier

Ian McKellen | Magneto

Alan Cumming | Noturno

Rebecca Romijn | Mística

James Marsden | Ciclope

Channing Tatum | Gambit

Pedro Pascal | Reed Richards/Sr. Fantástico

Robert Downey Jr. | Doutor Destino

Por: Diego Souza Carlos