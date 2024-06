Denúncia ao MP solicita prisão de Matteus, do BBB 24, por uso fraudulento das cotas raciais

Matteus, do BBB 24, está sendo investigado por uso fraudulento de cotas raciais para ingressar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar). De acordo com a denúncia feita por Antonio Isuperio ao MP, o ex-participante pode ser preso.

Antonio Isuperio, ativista que trabalha em uma instituição internacional de Direitos Humanos, alega que Matteus cometeu o crime de falsidade ideológica. Assim, o rapaz solicita no documento a prisão de Alegrete e uma investigação da instituição de ensino. As informações são de Gabriel Perline.

“Que o indivíduo responda pelo crime de falsidade ideológica para adentrar a Universidade. A Faculdade e o Indivíduo devem ser responsabilizados. A Faculdade deve ser responsabilizada pela negligência e o indivíduo pelo crime de falsidade Ideológica”, escreveu.

Além disso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) confirmo que Matteus ingressou no curso de engenharia agrícola com o uso da Lei de Cotas. Assim, a solicitação de Antonio se enquadra no Decreto-Lei n.º 2.848 e no artigo 299.

Agora, cabe ao Ministério Público aceitar ou não a denúncia. Caso a Justiça condene Matteus, a pena é de “reclusão de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular”, afirma a nota. Até o momento, Alegrete não se pronunciou sobre o caso.

Fonte Famosos e Celebridades

Foto: Reprodução/ Instagram/ @bahmatteus