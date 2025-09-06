sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Travis Scott e mais: Line-up completo de hoje (6) no The Town 2025

Confira a divisão por palcos e os horários de cada show no festival

Felipe Brandão

The Town 2025 começa hoje (6) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP) – e, se você está indo para lá curtir shows como Travis ScottMC CabelinhoFilipe Ret e Karol Conká, precisa saber em quais palcos e horários esses e outros artistas vão se apresentar.

A seguir, o Omelete te mostra a programação completa do festival, dividida por palcos e com os horários oficiais fornecidos pelo evento – não somos responsáveis por atrasos, hein? -, e você ainda pode conferir o mapa do Autódromo mais abaixo.

  • 23h15 – Travis Scott
  • 20h30 – Don Toliver
  • 18h10 – Burna Boy
  • 15h50 – Filipe Ret
  • 15h40 – The Flight

Palco The One

  • 21h55 – Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley
  • 19h20 – Matuê
  • 17h00 – MC Cabelinho
  • 14h40 – Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony

Palco Factory

  • 19h25 – Teto
  • 17h05 – WIU
  • 14h45 – Borges
  • 13h00 – Budah

Palco Quebrada

  • 20h35 – MC Hariel
  • 18h15 – Tasha & Tracie
  • 15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

  • 22h05 – Stacey Ryan
  • 19h30 – Joabe Reis
  • 17h10 – SP Square Big Band com Tony Gordon
  • 14h00 – São Paulo Square Big Band

The Tower

  • 01h05 – Victor Lou & DJ GBR
bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Sampaoli cita mudança anímica e explica por que voltou ao Atlético-MG
Próximo artigo
Famoso cenário de Tarantino aparece em vídeo de Era Uma Vez em Hollywood 2

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315