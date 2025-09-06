Travis Scott e mais: Line-up completo de hoje (6) no The Town 2025

Confira a divisão por palcos e os horários de cada show no festival
O The Town 2025 começa hoje (6) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP) – e, se você está indo para lá curtir shows como Travis Scott, MC Cabelinho, Filipe Ret e Karol Conká, precisa saber em quais palcos e horários esses e outros artistas vão se apresentar.
A seguir, o Omelete te mostra a programação completa do festival, dividida por palcos e com os horários oficiais fornecidos pelo evento – não somos responsáveis por atrasos, hein? -, e você ainda pode conferir o mapa do Autódromo mais abaixo.
- 23h15 – Travis Scott
- 20h30 – Don Toliver
- 18h10 – Burna Boy
- 15h50 – Filipe Ret
- 15h40 – The Flight
Palco The One
- 21h55 – Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley
- 19h20 – Matuê
- 17h00 – MC Cabelinho
- 14h40 – Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony
Palco Factory
- 19h25 – Teto
- 17h05 – WIU
- 14h45 – Borges
- 13h00 – Budah
Palco Quebrada
- 20h35 – MC Hariel
- 18h15 – Tasha & Tracie
- 15h55 – Batalha da Aldeia: Superliga The Town
Palco São Paulo Square
- 22h05 – Stacey Ryan
- 19h30 – Joabe Reis
- 17h10 – SP Square Big Band com Tony Gordon
- 14h00 – São Paulo Square Big Band
The Tower
- 01h05 – Victor Lou & DJ GBR