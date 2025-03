Quadrangular de Futebol de Base agitou a cidade de Portel, no Marajó

O município de Portel, no arquipélago do Marajó, recebeu no último fim de semana, um quadrangular de futebol de base para as categorias sub-15 e sub-17. O evento contou com a participação de equipes de quatro municípios e foi apoiado pela Prefeitura Municipal de Portel, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Durante dois dias de competição, jovens atletas tiveram a oportunidade de demonstrar seus talentos diante de olheiros e representantes do futebol, que avaliaram o potencial de futuras promessas do esporte.

O secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Portel, Idinor de Oliveira, destacou a importância do evento para a valorização do futebol de base na região.

“Oportunizar competições como essa é fundamental para identificar talentos, seja de Portel, Melgaço ou Breves. Esses dois dias trouxeram esperança para o futebol da nossa região, e agradeço ao nosso prefeito, que tem um olhar desenvolvimentista e incentiva o esporte”, afirmou. O empresário Davidson Granda, da Talent’Play, também elogiou a qualidade técnica dos atletas e reforçou a importância do projeto.

“Sabemos que o Marajó é um grande celeiro de talentos, e a expectativa que tínhamos foi confirmada aqui. Já trabalhamos com mais de 25 atletas que hoje estão em clubes do Brasil e de Portugal, e o que vimos aqui nos deixa animados para futuras visitas”, comentou.

Daniel Tóia, técnico do time Trabalhista de Portel, ressaltou que o resultado final era secundário em relação ao desenvolvimento dos atletas.

“O mais importante é que os garotos joguem um bom futebol. Mesmo com a derrota, nossa equipe valorizou a posse de bola e mostrou organização tática, o que nos motiva a continuar investindo no futebol de base”, explicou.

Além do aspecto esportivo, o evento reforçou a importância do futebol como ferramenta social para os jovens. Jorge Anderson, da Talent’Play, enfatizou o impacto positivo da competição.

“O esporte é uma forma essencial de ocupar a juventude. Claro que a escola é a base, mas o futebol também ajuda a tirar os jovens das ruas e a dar oportunidades de crescimento”, disse. Para ele, projetos como esse podem transformar vidas e abrir portas para o futuro.

“Portel tem muitos talentos, e iniciativas como essa fazem toda a diferença para que esses meninos tenham mais visibilidade”.

Com o sucesso do torneio e a repercussão positiva, Portel se consolida como um polo esportivo emergente na região. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal e de apoiadores do esporte com o desenvolvimento da juventude local, criando oportunidades para que novos talentos alcancem o cenário nacional e internacional.

RESULTADOS

O quadrangular de categoria de base sub-15 e sub-17 teve no sub-15 os seguintes times: Avalanche, de Curralinho; Bregafo, de Breves; Grêmio Acultipereria, e Guarani Portel, ambos de Portel.

No sub 17 havia aa equipes Avalanche de Curralinho, Bregafo de Breves, Seleção de Melgaço e Ttrabalhista de Portel

Na final do sub-15 o campeão foi o Bregafo de Breves

No Sub-17 quem decidiu o título foi Seleção de Melgaço, que ergueu a taça de campeã da competição.

Texto: Guilherme Braga/Fotos: Delson Soares