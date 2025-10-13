Franciny Ehlke e Tony Maleh celebram união em luxuosa cerimônia na Itália

A influenciadora digital Franciny Ehlke, de 26 anos, e o empresário bilionário Tony Maleh, de 36, oficializaram sua união em uma cerimônia luxuosa realizada neste sábado (11), na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Costa Amalfitana, Itália. O evento, que reuniu familiares, amigos próximos e personalidades do meio digital, marcou o ápice de um relacionamento que se tornou público em janeiro deste ano.

O cenário escolhido para a celebração foi um dos mais icônicos da região, com jardins históricos e vista panorâmica para o mar Mediterrâneo. A decoração seguiu um estilo clássico e romântico, com predominância de flores brancas e música ao vivo, criando uma atmosfera de conto de fadas.

Franciny Ehlke deslumbrava com um vestido de noiva estilo princesa, assinado pela grife brasileira Artemisi Gallery. O modelo apresentava corpete estruturado e saia volumosa, remetendo aos trajes da realeza europeia. O look foi complementado por um véu longo e um bouquet compacto de flores brancas. Durante a festa, a noiva trocou o vestido por um modelo mais leve, com costas nuas, ideal para a celebração.

O casamento também chamou atenção pelos luxuosos presentes trocados entre o casal. O anel de noivado de Franciny Ehlke, avaliado em R$ 5,1 milhões, é uma joia da marca Glamira, confeccionada em ouro branco de 9 quilates, com um diamante central de 0,3 quilates e outras 35 pedras de brilhante ao redor do aro. As alianças de casamento, da coleção LOVE da marca Cartier, são feitas em ouro rosa 18K e cravejadas com 88 diamantes de lapidação brilhante, totalizando 0,31 quilate, e estão avaliadas em R$ 81,5 mil cada.

Além disso, Tony Maleh presenteou a noiva com um colar de diamantes estimado em mais de R$ 300 mil, que foi revelado por Franciny em suas redes sociais um dia antes do casamento.

O relacionamento entre Franciny e Tony teve um desenvolvimento rápido. O casal iniciou o namoro em novembro de 2024, ficou noivo em fevereiro de 2025 e se casou civilmente em Las Vegas no mês seguinte. A decisão de realizar o casamento na Itália foi motivada pelo desejo de Franciny de celebrar a união em um local que sempre sonhou, conforme revelou em suas redes sociais.

Em entrevista ao podcast “Elas que Assinam”, Franciny explicou que a pressa para o casamento foi impulsionada pelo desejo de Tony Maleh de ter filhos próximos em idade. “Ele tem 36 anos e já tem um filho, então ele quer muito que ele tenha um irmão próximo”, contou a influenciadora.

A festa de casamento foi marcada por uma atmosfera de alegria e descontração. Os convidados foram recebidos com entusiasmo, agitando guardanapos no ar ao som da música de entrada. A gastronomia italiana foi destaque, com ilhas gastronômicas oferecendo uma variedade de pratos típicos, incluindo massas, pães, saladas e sobremesas.

Franciny e Tony compartilharam momentos especiais nas redes sociais, expressando sua felicidade e gratidão pelo apoio dos amigos e familiares. A cerimônia na Itália simboliza o início de uma nova fase para o casal, que agora vive um amor à altura de seus sonhos.

Imagem: Reprodução Instagram