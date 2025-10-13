Círio 2025: Estado do Pará mobiliza quase 4 mil agentes para garantir segurança na maior das romarias

O Governo do Pará está mobilizando um efetivo de quase 4 mil agentes de segurança para garantir a tranquilidade e a ordem durante o Círio de Nazaré 2025, a maior romaria católica do país, que ocorre neste domingo (12) em Belém. A operação envolve forças de segurança estaduais, municipais e federais, além de órgãos de trânsito e defesa civil.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel foi instalado no Largo do Redondo, na Avenida Nazaré com a Travessa Quintino Bocaiúva, para monitorar em tempo real as ruas e agilizar as ações policiais em caso de ocorrências. Além disso, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou os pontos de bloqueio nas principais vias de Belém durante as procissões, visando garantir a segurança e a fluidez do trânsito para os romeiros e a população em geral.

As equipes das forças de segurança e trânsito estadual e municipal estão realizando rondas e estabelecendo bases de segurança estratégicas ao longo da BR-316, Alça Viária e rodovias estaduais desde a última segunda-feira (6), para coibir qualquer prática criminosa e garantir a paz social de todos que estão nas estradas.

A Marinha do Brasil também participa da segurança do evento, conduzindo a 38ª edição da Romaria Fluvial nas águas da Baía do Guajará, com a presença de milhares de fiéis. O Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio” foi responsável por conduzir a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o evento, sem registro de incidentes.

O Governo do Pará reafirma seu compromisso com a segurança e bem-estar dos romeiros e da população em geral, destacando a importância da colaboração entre os diversos órgãos envolvidos para o sucesso da operação. A ação integrada visa garantir que todos possam participar da festividade com tranquilidade e respeito.

Imagem: Agência Pará