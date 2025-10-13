Segup coordena grande operação de segurança para o clássico Re-Pa em Belém

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) coordena uma ampla operação integrada para garantir a tranquilidade dos torcedores durante o clássico Remo x Paysandu, que será realizado no Estádio Olímpico do Pará o Mangueirão neste domingo (12). O esquema envolve cerca de 2 mil agentes de segurança, entre policiais civis, militares, bombeiros e equipes de órgãos municipais e estaduais.

Segundo a Segup, a ação tem como foco assegurar a ordem pública, prevenir ocorrências de violência e garantir que o evento esportivo ocorra de forma segura, tanto dentro quanto fora do estádio. A operação faz parte do Plano Estadual de Segurança Integrada, que reúne diversos órgãos sob o comando do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O planejamento prevê policiamento ostensivo nas principais vias de acesso ao Mangueirão, além de reforço na Rodovia Augusto Montenegro, em terminais de ônibus e nas estações do BRT. Equipes também atuarão no controle de ambulantes e na fiscalização de venda de bebidas alcoólicas nos arredores do estádio.

Durante a partida, o interior e as arquibancadas contarão com a presença de policiais militares, segurança privada e agentes de fiscalização. Após o apito final, as forças de segurança continuarão mobilizadas para evitar confrontos e dispersar o público com segurança.

A operação envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal, SeMOB, Defesa Civil e Procon Pará, além de apoio de órgãos federais. O CICC fará o monitoramento em tempo real por meio de câmeras instaladas no estádio e nas vias próximas, permitindo resposta imediata a qualquer incidente.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou que o clássico exige uma logística especial:

“O Re-Pa é o maior evento esportivo da Amazônia. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para as famílias que vão assistir ao jogo e garantir que a rivalidade fique apenas dentro das quatro linhas.”

A Segup orienta os torcedores a chegarem com antecedência, portarem ingressos originais e evitarem objetos proibidos, como garrafas de vidro, fogos de artifício e bastões. Haverá detectores de metal nas entradas e revistas pessoais.

As torcidas organizadas devem seguir o trajeto determinado pela Polícia Militar, com horários diferentes para chegada e saída, a fim de evitar confrontos.

O clássico Re-Pa é um dos maiores e mais antigos do Brasil, e reúne milhares de torcedores apaixonados. A expectativa da organização é de casa cheia, com público superior a 40 mil pessoas.

Além da segurança, equipes de saúde estarão posicionadas em pontos estratégicos do Mangueirão para prestar atendimento emergencial, e o Corpo de Bombeiros manterá viaturas de prontidão dentro e fora do estádio.

O reforço na segurança faz parte do conjunto de medidas preventivas adotadas pelo governo estadual neste período de grandes eventos em Belém, que incluem o Círio de Nazaré e os preparativos para a COP30, em 2025.

“É uma operação que representa o esforço conjunto de todo o sistema de segurança pública, mostrando que o Pará está preparado para receber grandes eventos com responsabilidade e organização”, concluiu o secretário.

Imagem: Agência Pará