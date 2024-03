As taxas ambientais cobradas em Benevides, região metropolitana de Belém, são consideradas as mais altas do Pais, no entanto, há muitas queixas relativas a poluição sonora na cidade, sem que providências sejam adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Devido ao alto custo de taxas e poluição sonora, o município que tem a água mais pura do Estado já registra fuga de investimentos.