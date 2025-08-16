sábado, agosto 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Belém será a primeira capital do Norte a implantar teste de DNA-HPV na rede pública

Belém, 15 de agosto de 2025 A capital paraense marca o lançamento do novo protocolo de rastreamento de câncer do colo do útero no Brasil. A partir desta sexta-feira (15), Belém é a primeira capital da Região Norte a oferecer o teste de DNA-HPV através do Sistema Único de Saúde (SUS), em um evento realizado na Unidade Básica de Saúde da Ilha do Combu.

O exame molecular permite identificar os 14 genótipos de HPV de alto risco antes que haja alterações nas células, representando um avanço em relação ao tradicional Papanicolau. Ele proporciona maior sensibilidade diagnóstica, reduz a necessidade de exames intervenientes em casos negativos e promove a detecção precoce da doença.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, reforçou que o projeto visa salvar vidas e democratizar o acesso a avanços tecnológicos. “Começar esta implantação em uma unidade ribeirinha simboliza nosso compromisso de levar avanços a todos os cantos do Pará, sem deixar ninguém para trás.”

Segundo autoridades federais, o Pará foi escolhido para liderar a iniciativa no Norte por sua infraestrutura avançada, incluindo o Instituto Evandro Chagas, e pela capacidade imediata de ampliar a aplicação do teste.

Como será o projeto

O teste será aplicado inicialmente em Belém e nas regiões de saúde Marajó I e II, com foco em mulheres de 25 a 60 anos. A meta é realizar cerca de 35.551 exames até agosto de 2026, com uma média mensal de 3 mil coletas.

Ao todo, 12 estados entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Bahia começarão a oferecer o exame com kits 100% nacionais desenvolvidos pela Fiocruz.

A estimativa do Ministério da Saúde é que até dezembro de 2026, o rastreamento com DNA-HPV esteja presente em toda a rede pública do país, beneficiando cerca de 7 milhões de mulheres por ano.

Imagem: Agência Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Governo do Pará destaca força do agronegócio na 58ª Feira Agropecuária de Paragominas
Próximo artigo
Última chance de participar do Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,874FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315