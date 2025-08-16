Belém será a primeira capital do Norte a implantar teste de DNA-HPV na rede pública

Belém, 15 de agosto de 2025 A capital paraense marca o lançamento do novo protocolo de rastreamento de câncer do colo do útero no Brasil. A partir desta sexta-feira (15), Belém é a primeira capital da Região Norte a oferecer o teste de DNA-HPV através do Sistema Único de Saúde (SUS), em um evento realizado na Unidade Básica de Saúde da Ilha do Combu.

O exame molecular permite identificar os 14 genótipos de HPV de alto risco antes que haja alterações nas células, representando um avanço em relação ao tradicional Papanicolau. Ele proporciona maior sensibilidade diagnóstica, reduz a necessidade de exames intervenientes em casos negativos e promove a detecção precoce da doença.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, reforçou que o projeto visa salvar vidas e democratizar o acesso a avanços tecnológicos. “Começar esta implantação em uma unidade ribeirinha simboliza nosso compromisso de levar avanços a todos os cantos do Pará, sem deixar ninguém para trás.”

Segundo autoridades federais, o Pará foi escolhido para liderar a iniciativa no Norte por sua infraestrutura avançada, incluindo o Instituto Evandro Chagas, e pela capacidade imediata de ampliar a aplicação do teste.

Como será o projeto

O teste será aplicado inicialmente em Belém e nas regiões de saúde Marajó I e II, com foco em mulheres de 25 a 60 anos. A meta é realizar cerca de 35.551 exames até agosto de 2026, com uma média mensal de 3 mil coletas.

Ao todo, 12 estados entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Bahia começarão a oferecer o exame com kits 100% nacionais desenvolvidos pela Fiocruz.

A estimativa do Ministério da Saúde é que até dezembro de 2026, o rastreamento com DNA-HPV esteja presente em toda a rede pública do país, beneficiando cerca de 7 milhões de mulheres por ano.

Imagem: Agência Belém