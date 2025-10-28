Governo do Pará entrega Complexo da Pedreira e beneficia mais de 60 mil pessoas

Na manhã desta terça-feira (28), o Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, entregou o revitalizado Complexo da Pedreira, localizado no bairro de mesmo nome. A obra, que contou com a colaboração da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), transformou o antigo mercado em um moderno centro comercial, beneficiando diretamente mais de 60 mil pessoas da capital paraense.

O novo espaço conta com boxes comerciais padronizados, atendendo às normas de acessibilidade, higiene e segurança. Além disso, foram implementadas melhorias na infraestrutura, proporcionando um ambiente mais organizado e funcional para comerciantes e consumidores. O secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, destacou que a revitalização visa oferecer aos trabalhadores um local mais digno para exercer suas atividades, ao mesmo tempo em que garante conforto e segurança para a população.

A entrega do complexo representa um avanço significativo para a economia local, promovendo o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos. A modernização do espaço também reflete o compromisso do governo estadual com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos belenenses.

O governador do Pará anunciou que, na próxima quinta-feira (30), será entregue o novo mercado do bairro, dando continuidade às ações de revitalização e modernização da infraestrutura urbana em Belém.

Imagem: Agência Pará